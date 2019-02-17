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Kongre turizminde rota yeniden Türkiye'ye dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 11:02 | Son Güncelleme

TÜROB Başkanı Timur Bayındır: - "Umuyoruz ki bu yıldan itibaren Türkiye ve İstanbul yeniden uluslararası etkinliklerin rotasına girecek. Hiçbir olumsuzluk olmaması durumunda önümüzdeki 2-3 yıl içinde dünya sıralamasındaki eski seviyelerine dönebilir" . "Uluslararası kongre, toplantı ve etkinliklerde KDV muafiyeti uygulanmalı” - TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Boynueğri: - "Bölgemizdeki siyasi gelişmelerden olumsuz etkilenen kongre turizminde toparlanma görülüyor. 2019 başta olmak üzere önümüzdeki yıllar için önemli kongreler Türkiye’ye kazandırılmaya başlandı"

TUBA ŞAHİN / MUHAMMED ALİ GÜRTAŞ - Bölgesel siyasi gelişmelerden olumsuz etkilenen kongre turizminde toparlanma sürecinin başladığı, Türkiye ve İstanbul'un yeniden uluslararası etkinliklerin rotasına girdiği belirtildi.

Türk turizm sektörü temsilcileri, kongre turizmi alanındaki gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, ülkede kongre turizminin 2000’lerin başından itibaren gelişme gösterdiğini, ev sahipliği yapılan etkinlik sayısında 2013'te rekor seviyeye ulaşıldığını belirterek, söz konusu dönemde iş amaçlı gerçekleştirilen 221 uluslararası toplantıyla Türkiye'nin dünyada 18. sırada yer aldığını söyledi.

Kongre turizminde lider ülkelerin ABD, Almanya ve İngiltere, önde gelen şehirlerin ise Barselona, Viyana, Paris, Berlin ve Londra olduğunu ifade eden Bayındır, “Yaklaşık 10 yılda kongre turizminde dünyada üst seviyelere çıkan Türkiye, yabancı çevrelerde kasıtlı oluşturulan olumsuz güvenlik algısı yüzünden onaylanmış birçok organizasyonun iptaliyle bu alanda kan kaybetti. 2016 itibariyle maalesef dünya sıralamasında ülke bazında ilk 20’deki ve İstanbul’la elimizde tuttuğumuz şehir bazında ilk 10’daki yerimizi kaybettik.” diye konuştu.

Kongre turizminin uzun vadeli planlama gerektirdiğini ve 2021-2022 yıllarında gerçekleştirilecek organizasyonlar için şimdiden tekliflerin alındığını vurgulayan Bayındır, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin geçen yılı da zayıf geçirdiğini söyleyebiliriz. Resmi rakamlar henüz belli olmasa da TÜROB olarak yaptığımız çalışmaya göre, 2018’de ülkemizde ağırlıklı olarak İstanbul’da olmak üzere 23 yüksek katılımlı uluslararası organizasyon gerçekleştirildi. Umuyoruz ki bu yıldan itibaren Türkiye ve İstanbul yeniden uluslararası etkinliklerin rotasına girecek. Hiçbir olumsuzluk olmaması durumunda önümüzdeki 2-3 yıl içinde dünya sıralamasındaki eski seviyelerine dönebilir."

- KDV muafiyeti vurgusu

Güvenlik sorununun günlük hayatın bir meselesi olmaktan çıktığına işaret eden Bayındır, imaj iyileştirmeye yönelik her türlü çabanın, uluslararası kongre ve toplantıların yönünü Türkiye’ye çevireceğini belirterek, şunları söyledi:

"İstanbul, sadece turizmde değil hemen her alanda Türkiye’nin en büyük markasıdır. İstanbul’u yeniden kongre turizminin gözde şehirleri arasına sokacak adımları atıyoruz. Türkiye’nin hedefi turist sayısından çok turizm gelirini artırmak olmalı. Konaklama tesislerimizin kalitesi ve hizmet düzeyi çok yüksek. Ancak dünya şehirlerindeki fiyatlara baktığımızda henüz olması gereken düzeye ulaşamadığımızı görüyoruz. Fiyatların yükselmesini sağlayacak olan en önemli itici güç gelir düzeyi yüksek kongre turisti olacaktır."

Bayındır, kongre turizminin teşvik edilmesinde KDV muafiyetinin önemine işaret ederek, "Uluslararası kongre ihalelerinde ülkemizin öne çıkması için ihale özelinde kongre kapsamına KDV muafiyeti uygulanması fayda sağlayacaktır. Uluslararası kongre, toplantı ve etkinliklerde KDV muafiyeti uygulanmalı.” dedi.

- "Turizmde yüksek gelirin yolu kongreden geçiyor"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Boynueğri ise kongre turizminin bireysel ve paket turlara kıyasla daha fazla gelir getirdiğine dikkati çekerek, 2018'de Türkiye’ye iş amaçlı gelen yabancı ziyaretçilerden elde edilen kişi başı ortalama gelirin genel ortalamanın yaklaşık yüzde 40 üzerinde olduğuna dikkati çekti.

Dünyada kongre katılımcısı delegelerin, kongre başına ortalama harcamasının 2 bin 200 dolar civarında olduğunu aktaran Boynueğri, "Dünya ortalamasının altında olan kişi başı kongre turizmi gelirlerimizi bu seviyelere çıkartabilirsek, Türkiye’nin genel turizm gelirlerinde de çok önemli bir sıçrama yakalayabiliriz." diye konuştu.

Boynueğri, ayrıca son yıllarda ön plana çıkan iş ve eğlence seyahatlerinin birleşmesinden oluşan ve “bleisure” olarak adlandırılan trendin Türkiye için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

- Türkiye önemli bir destinasyon

Dünya genelinde 2017'de gerçekleştirilen 12 bin 558 uluslararası toplantı ve kongrenin yarısından fazlasının (yüzde 53,6) Avrupa’da düzenlendiği bilgisini veren Boynueğri, tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra otel, kongre ve etkinlik merkezlerinin teknolojik altyapısının Türkiye'yi bu alanda önemli bir destinasyon yaptığını ifade etti.

Uluslararası kongre takviminin 3-4 yıl önceden belirlendiğine, dolayısıyla güvenlikle ilgili bir sorunda organizatörlerin destinasyon değiştirdiğine dikkati çeken Boynueğri, "Bölgemizdeki siyasi gelişmelerden olumsuz etkilenen kongre turizminde toparlanma görülüyor. 2019 başta olmak üzere önümüzdeki yıllar için önemli kongreler Türkiye’ye kazandırılmaya başlandı." dedi.

Boynueğri, kongrelerin turizm sezonunun 12 aya yayılmasına önemli katkı sağlayacağının altını çizerek, "Özellikle Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın gibi kıyı kentlerimizde yer alan tesislerimiz, yazın deniz, güneş, kum için gelen turisti ağırlarken kışın iş amaçlı gerçekleştirilen organizasyonlara ev sahipliği yaparak doluluklarını ve gelirlerini yükseltebiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

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kongre turizmi Türkiye TÜROB türsab

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