Kongre turizminde rota yeniden Türkiye'ye dönüyor

Kongre turizminde lider ülkelerin ABD, Almanya ve İngiltere, önde gelen şehirlerin ise Barselona, Viyana, Paris, Berlin ve Londra olduğunu ifade eden Bayındır, “Yaklaşık 10 yılda kongre turizminde dünyada üst seviyelere çıkan Türkiye, yabancı çevrelerde kasıtlı oluşturulan olumsuz güvenlik algısı yüzünden onaylanmış birçok organizasyonun iptaliyle bu alanda kan kaybetti. 2016 itibariyle maalesef dünya sıralamasında ülke bazında ilk 20’deki ve İstanbul’la elimizde tuttuğumuz şehir bazında ilk 10’daki yerimizi kaybettik.” diye konuştu.

Kongre turizminin uzun vadeli planlama gerektirdiğini ve 2021-2022 yıllarında gerçekleştirilecek organizasyonlar için şimdiden tekliflerin alındığını vurgulayan Bayındır, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin geçen yılı da zayıf geçirdiğini söyleyebiliriz. Resmi rakamlar henüz belli olmasa da TÜROB olarak yaptığımız çalışmaya göre, 2018’de ülkemizde ağırlıklı olarak İstanbul’da olmak üzere 23 yüksek katılımlı uluslararası organizasyon gerçekleştirildi. Umuyoruz ki bu yıldan itibaren Türkiye ve İstanbul yeniden uluslararası etkinliklerin rotasına girecek. Hiçbir olumsuzluk olmaması durumunda önümüzdeki 2-3 yıl içinde dünya sıralamasındaki eski seviyelerine dönebilir."

- KDV muafiyeti vurgusu

Güvenlik sorununun günlük hayatın bir meselesi olmaktan çıktığına işaret eden Bayındır, imaj iyileştirmeye yönelik her türlü çabanın, uluslararası kongre ve toplantıların yönünü Türkiye’ye çevireceğini belirterek, şunları söyledi:

"İstanbul, sadece turizmde değil hemen her alanda Türkiye’nin en büyük markasıdır. İstanbul’u yeniden kongre turizminin gözde şehirleri arasına sokacak adımları atıyoruz. Türkiye’nin hedefi turist sayısından çok turizm gelirini artırmak olmalı. Konaklama tesislerimizin kalitesi ve hizmet düzeyi çok yüksek. Ancak dünya şehirlerindeki fiyatlara baktığımızda henüz olması gereken düzeye ulaşamadığımızı görüyoruz. Fiyatların yükselmesini sağlayacak olan en önemli itici güç gelir düzeyi yüksek kongre turisti olacaktır."