Kongre USAGM Genel Müdürü’ne İfade Çağrısını Yineledi

USAGM’den geçen hafta yapılan açıklamada, komisyonun “konuyu kızıştırdığı” ileri sürülmüş ve Pack’in başka bir tarihte milletvekillerinin sorularını yanıtlamaya hazır olduğu aktarılmıştı. Açıklamada ayrıca Pack’in yöneticiliğini yaptığı “USAGM’deki bazı beklenmedik durumlarla ilgilenmesi gerektiğinden” komisyonun önerdiği tarihte ifade veremeyeceği ancak başka bir tarihte anlaşmayı umduğu belirtildi.

Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Demokrat Parti New YorK Temsilciler Meclisi üyesi Eliot Engel imzasıyla Cuma günü yayınlanan çağrıda, Pack’in daha önce belirlenen ifade verme tarihine uyması çağrısı yapıldı.

Kongre’nin alt kanadı bu çağrıyı, Haziran ayında Senato onayının ardından göreve başlayan Pack’in, komisyonun bir önceki çağrısını reddetmesinin ardından yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu, Amerika’nın Sesi’nin de (VOA) bağlı olduğu Küresel Medya Dairesi (USAGM) Genel Müdürü Michael Pack’i, göreve gelmesinden bu yana yaptığı değişikliklerle ilgili ifade vermeye çağırdı.

Dış İlişkiler Komisyonu danışmanı VOA’e, Pack’in ofisinden yapılan açıklamada ifade tarihine uymama nedeniyle ilgili geçerli bir sebep belirtilmediğini söyledi. Danışman, “Sayın Pack’in komisyonun karşısına çıkması beklenen gün, açığa alınan USAGM yetkilileriyle ilgili idari soruşturma planladığını öğrendik. Bunun misilleme niteliğinde ve uygunsuz olduğunu düşünüyoruz” dedi. Danışman ayrıca komisyon oturumumun gelecek hafta Perşembe günü yapılacağını açıkladı.

12 Ağustos’ta, kurumdaki altı üst düzey yöneticinin güvenlik soruşturması sicilleri geçersiz sayılmış ve bu yetkililer açığa alınmıştı.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’nun Cumhuriyetçi liderlerinden Michael McCaul da Pack’i daha önce belirlenen ifade tarihine uymaya çağırdı.

Başkan Donald Trump tarafından atanan ve atama işlemleri iki yıl süren Pack, Haziran ayında USAGM genel müdürlüğü görevine başlamasından bu yana Voice of America’nın da bağlı olduğu USAGM çatısı altındaki diğer basın kuruluşları Middle East Broadcasting Networks (Ortadoğu Yayın Ağları), Radio Free Asia (Özgür Asya Radyosu) ve Radio Free Europe/Free Liberty’nin (Özgür Avrupa Radyosu) genel müdürlerini görevden aldı. Kurumda çalışan yabancı gazetecilerin J-1 vizelerinin yenilenmesine onay vermedi.

Amerika’nın Sesi (VOA) çalışanlarıyla yapılan yazışmalarda, kurumun editoryal bağımsızlığını korumak ve kurumun misyonunu daha etkili bir şekilde yerine getirmesini sağlamak istediğini belirtmişti. Pack, kendinden önceki yöneticilerinin uzun yıllar boyunca güvenlik sorunu teşkil eden eylemlerde bulunduğunu savunmuştu.

