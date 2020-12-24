Kongre Üyeleri Yardım Paketinde Değişikliği Reddetti

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, hükümet harcamaları ve Corona virüsü yardımlarını içeren 2,3 trilyon dolarlık pakette değişiklik yapılması girişimlerini reddetti. Başkan Donald Trump pakette Amerikalılar’a yapılacak ödemelerin arttırılması dahil kapsamlı değişiklik talep etmiş, aksi takdirde tasarıyı imzalamama tehdidinde bulunmuştu. Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, Trump’ın da taleplerinden birine paralel olarak, Amerikalılar’a doğrudan ödemelerin yardım paketinde yer alan kişi başına 600 dolarlık miktardan 2.000 dolara çıkarılması için girişimde bulundu, Ancak Cumhuriyetçiler, miktarın arttırılmasına itiraz etti ve bu girişimi engelledi. Cumhuriyetçiler de, Trump’ın bir diğer talebi doğrultusunda, pakete dahil edilen yabancı ülkelere yardımların miktarında değişiklik yapmak istedi, ancak bunu da Demokratlar engelledi. Daha sonra Temsilciler Meclisi bugünkü oturumunu kapattı. Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Amerikalılar’a ödemelerin arttırılması için Pazartesi günü oylama yapacaklarını açıkladı.

Corona virüsünün ekonomide yarattığı tahribat nedeniyle milyonlarca Amerikalı’nın acilen ihtiyaç duyduğu mali destekten mahrum kalmaları ve federal dairelere bütçe akışının sona ermesiyle hükümetin kapanması riski bugün de aşılamamış oldu. Toplamda 2 trilyon 300 milyar değerindeki paketin yaklaşık 900 milyarlık kısmı Corona pandemisi nedeniyle işsiz kalan ve ekonomik sıkıntı yaşayan Amerikalılar’a ayrılmıştı. İki tarafın da içerik üzerinde mutabık kalması nedeniyle paketin Trump tarafından imzalanması bekleniyordu, ancak Başkan Trump son anda sürpriz bir açıklama yaparak, Kongre üyelerinin Amerikalılar’a sunduğu 600 dolarlık ek yardımın 2.000 dolara çıkarılmasını talep etti. Trump harcama tasarısını imzalamama tehdidine bir başka gerekçe olarak da yabancı ülkelere yardımlar gibi bazı düzenlemeleri gösterdi. Demokratlar’ın çoğu, Corona virüsü yardım paketindeki miktarın 320 bine yakın Amerikalı’nın hayatını kaybetmesine neden olan pandemiye karşı yeterli olmadığını savunuyor ve Trump’ın bireylere ödemelerin arttırılması talebini destekliyor.