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Kongre Üyeleri Yardım Paketinde Değişikliği Reddetti

24.12.2020 23:45 | Son Güncelleme:
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Kongre Üyeleri Yardım Paketinde Değişikliği Reddetti

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, hükümet harcamaları ve Corona virüsü yardımlarını içeren 2,3 trilyon dolarlık pakette değişiklik yapılması girişimlerini reddetti

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, hükümet harcamaları ve Corona virüsü yardımlarını içeren 2,3 trilyon dolarlık pakette değişiklik yapılması girişimlerini reddetti. Başkan Donald Trump pakette Amerikalılar’a yapılacak ödemelerin arttırılması dahil kapsamlı değişiklik talep etmiş, aksi takdirde tasarıyı imzalamama tehdidinde bulunmuştu.

Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, Trump’ın da taleplerinden birine paralel olarak, Amerikalılar’a doğrudan ödemelerin yardım paketinde yer alan kişi başına 600 dolarlık miktardan 2.000 dolara çıkarılması için girişimde bulundu, Ancak Cumhuriyetçiler, miktarın arttırılmasına itiraz etti ve bu girişimi engelledi.

Cumhuriyetçiler de, Trump’ın bir diğer talebi doğrultusunda, pakete dahil edilen yabancı ülkelere yardımların miktarında değişiklik yapmak istedi, ancak bunu da Demokratlar engelledi. Daha sonra Temsilciler Meclisi bugünkü oturumunu kapattı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Amerikalılar’a ödemelerin arttırılması için Pazartesi günü oylama yapacaklarını açıkladı.

Corona virüsünün ekonomide yarattığı tahribat nedeniyle milyonlarca Amerikalı’nın acilen ihtiyaç duyduğu mali destekten mahrum kalmaları ve federal dairelere bütçe akışının sona ermesiyle hükümetin kapanması riski bugün de aşılamamış oldu.

Toplamda 2 trilyon 300 milyar değerindeki paketin yaklaşık 900 milyarlık kısmı Corona pandemisi nedeniyle işsiz kalan ve ekonomik sıkıntı yaşayan Amerikalılar’a ayrılmıştı. İki tarafın da içerik üzerinde mutabık kalması nedeniyle paketin Trump tarafından imzalanması bekleniyordu, ancak Başkan Trump son anda sürpriz bir açıklama yaparak, Kongre üyelerinin Amerikalılar’a sunduğu 600 dolarlık ek yardımın 2.000 dolara çıkarılmasını talep etti. Trump harcama tasarısını imzalamama tehdidine bir başka gerekçe olarak da yabancı ülkelere yardımlar gibi bazı düzenlemeleri gösterdi.

Demokratlar’ın çoğu, Corona virüsü yardım paketindeki miktarın 320 bine yakın Amerikalı’nın hayatını kaybetmesine neden olan pandemiye karşı yeterli olmadığını savunuyor ve Trump’ın bireylere ödemelerin arttırılması talebini destekliyor.

Temsilciler Meclisi Demokrat Çoğunluk Lideri Steny Hoyer düzenlediği basın toplantısında, “Pandemi krizi sırasında, devlet hizmetlerine en çok ihtiyaç duyulan bir zamanda federal hükümetin kapatılması ne kadar ironik olacak” dedi.

Cumhuriyetçiler, müzakereler boyunca doğrudan ödemelerin miktarının arttırılmasına karşı çıktı ve yardım paketinin toplam miktarının 1 trilyon doların altında olmasını istedi.

Beyaz Saray’dan henüz bir açıklama yapılmazken, Başkan Trump da Noel tatili için Florida’da. Üzerinde aylardır müzakereler yapılan 5.500 sayfalık tasarı Trump yönetimi tarafından da desteklenmişti.

Trump’ın şimdi paketi imzalayıp imzalamayacağı ya da ilave adım atılmasını mı bekleyeceği net değil.

Trump’ın paketi imzalaması halinde, salgın yüzünden işlerinden olanlara sağlanan işsizlik yardımlarının süresi dolacak ve Amerikan hükümeti federal bütçeden ödenek akışının kesilmesi yüzünden Salı gününden itibaren kısmi olarak kepenk indirmek zorunda kalacak. Yardım paketi görüşmelerine zaman tanımak için hükümeti 29 Aralık’a kadar açık tutacak geçici süreli bir harcama tasarısı geçirilmişti. 2,3 trilyon dolarlık pakette yer alan harcama tasarısı ise hükümetin 2021 yılı Eylül ayına kadar açık kalmasını sağlayacak.

Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Kevin McCarthy, Demokratlar’ın, “israf” olarak nitelediği yabancı yardımlar ve diğer bazı maddeler üzerinde bir adım atmaya istekli olması gerektiğini belirtti.

Kongre hükümetin kapanmaması için hala Pazartesi gece yarısından önce geçici bir harcama tasarısı geçirebilir, ancak bu tasarı Corona virüsü yardım paketini içeremeyecek.

Temsilciler Meclisi’nin ayrıca Pazartesi günü Trump’ın veto ettiği savunma bütçesi tasarısını tekrar oylaması öngörülüyor.

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