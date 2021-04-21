HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kongre Üyelerinden Biden’a ’24 Nisan’ Mektubu

Kongre Üyelerinden Biden’a ’24 Nisan’ Mektubu

21.04.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Kongresi’nin 100’ü aşkın üyesi Biden’a mektup göndererek, 24 Nisan’daki açıklamasında 1915 olaylarını “Ermeni soykırımı” olarak resmen tanıması çağrısında bulundu

Kongre Üyelerinden Biden’a ’24 Nisan’ Mektubu

ABD Kongresi’nin her iki partiden 100’ün üzerinde üyesi Başkan Joe Biden’a mektup göndererek, 24 Nisan’da yapacağı açıklamada 1915 olaylarını “Ermeni soykırımı” olarak resmen tanıması çağrısında bulundu.

Kongre’deki Ermeni Grubu’nun eş başkanları Demokrat Partili Adam Schiff, Frank Pallone ve Jackie Speier ile Cumhuriyetçi Partili Gus Bilirakis ve David Valadao’nun girişimiyle kaleme alınan mektupta 100’ün üzerinde Kongre üyesinin de imzası bulunuyor. İmzacılar arasında Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Gregory Meeks, ABD’deki ilk Müslüman kadın Kongre üyeleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar da yer alıyor.

Mektupta, “24 Nisan’da dünya, Ermeni Soykırımı’nın, 1915’ten 1923’e kadar Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1 milyon 500 bin Ermeni’nin sistematik olarak öldürülmeleri ve birçoğunun da yerlerinden edilmesinin ilk günlerinin 106’ıncı yıldönümünü anacak. Yıllar boyunca dünya genelinde liderler, 20’inci yüzyılın bu ilk soykırımını tanırken, ABD Başkanları sessiz kalmayı sürdürdü. Gururlu Ermeni-Amerikan toplumu ve doğruluk ve adaleti destekleyen herkesle birlikte sizi 24 Nisan açıklamasında Ermeni Soykırımı’nı açıkça ve doğrudan tanımaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Biden’a hitaben, “Senato’da görev yaptığınız süre ve Başkan Yardımcılığı göreviniz sırasında, bunun sizin çok iyi aşina olduğunuz bir konu olduğunu biliyoruz” diyen Kongre üyeleri, mektupta Biden’ın, 2015’te Ulusal Katedral’de “Ermeni Soykırımı”nın yüzüncü yıldönümü etkinliğine katılması ve Senato’da geçmişte bu konuda tasarı sunması gibi adımlarını hatırlattı.

Yüzyıl önce yaşanan olayların tarihi bir gerçek olduğunun ciddi bir ihtilaf konusu olmadığını savunan Kongre üyeleri, dönemin Amerikalı diplomatlarının da Ermeniler’in toplu şekilde katledildiğini belgelediğini belirtti. Mektupta ayrıca, Kongre’nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato kanadının 2019’da geçirdikleri tasarılarla 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıdığı, buna ilaveten Kongre Kütüphanesi’nin de bu konudaki kitapları “Ermeni Soykırımı” başlığı altında kategorilendirdiği hatırlatıldı.

Kongre üyeleri mektubu, “Sayın Başkan, geçen yılki 24 Nisan açıklamanızda söylediğiniz gibi, sessiz kalmak suça ortak olmaktır. ABD hükümetinin tarihi bir gerçek olan Ermeni Soykırımı konusundaki utanç verici sessizliği gereğinden fazla uzun süredir devam ediyor ve son bulmalı. Sizi taahhütlerinizi yerine getirmeye ve doğruları söylemeye çağırıyoruz” sözleriyle noktaladı.

Kongre üyelerinin mektubunun ardından ABD’deki Ermeni örgütler memnuniyetlerini ifade eden açıklamalar yayınladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu bir rekor! 271 kilogramlık ton balığı, görenleri şaşkına çeviriyorBu bir rekor! 271 kilogramlık ton balığı, görenleri şaşkına çeviriyor
Birçok ülke askıya almıştı! Çarpıcı rapor açıklandıBirçok ülke askıya almıştı! Çarpıcı rapor açıklandı
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

En Çok Okunan Haberler

Kısa çalışma ödeneği devam edecek!

Kısa çalışma ödeneği devam edecek!

Kabine değişikliğiyle ilgili flaş iddia: Daha çok isim var

Kabine değişikliğiyle ilgili flaş iddia: Daha çok isim var

Yoğun bakımdaydı! Kötü haberi eski eşi duyurdu

Yoğun bakımdaydı! Kötü haberi eski eşi duyurdu

Maskeler çıktı, İsrail'de hayat normale döndü!

Maskeler çıktı, İsrail'de hayat normale döndü!

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Putin'den çok sert açıklama: Pişman olacaklar!

Putin'den çok sert açıklama: Pişman olacaklar!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.