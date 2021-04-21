Kongre Üyelerinden Biden’a ’24 Nisan’ Mektubu

ABD Kongresi’nin her iki partiden 100’ün üzerinde üyesi Başkan Joe Biden’a mektup göndererek, 24 Nisan’da yapacağı açıklamada 1915 olaylarını “Ermeni soykırımı” olarak resmen tanıması çağrısında bulundu.

Kongre’deki Ermeni Grubu’nun eş başkanları Demokrat Partili Adam Schiff, Frank Pallone ve Jackie Speier ile Cumhuriyetçi Partili Gus Bilirakis ve David Valadao’nun girişimiyle kaleme alınan mektupta 100’ün üzerinde Kongre üyesinin de imzası bulunuyor. İmzacılar arasında Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Gregory Meeks, ABD’deki ilk Müslüman kadın Kongre üyeleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar da yer alıyor.

Mektupta, “24 Nisan’da dünya, Ermeni Soykırımı’nın, 1915’ten 1923’e kadar Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1 milyon 500 bin Ermeni’nin sistematik olarak öldürülmeleri ve birçoğunun da yerlerinden edilmesinin ilk günlerinin 106’ıncı yıldönümünü anacak. Yıllar boyunca dünya genelinde liderler, 20’inci yüzyılın bu ilk soykırımını tanırken, ABD Başkanları sessiz kalmayı sürdürdü. Gururlu Ermeni-Amerikan toplumu ve doğruluk ve adaleti destekleyen herkesle birlikte sizi 24 Nisan açıklamasında Ermeni Soykırımı’nı açıkça ve doğrudan tanımaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.