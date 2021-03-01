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Kongre Üyelerinden Blinken’a Türkiye Mektubu

01.03.2021 23:00 | Son Güncelleme:
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Kongre Üyelerinden Blinken’a Türkiye Mektubu

Temsilciler Meclisi'nin 180'in üzerinde üyesi mektupta Biden yönetiminden, Türkiye politikasına şekil verirken insan hakları konusunu da dikkate almasını istedi

ABD Temsilciler Meclisi’nin her iki partiden 170 üyesi, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a Türkiye’yle ilgili mektup gönderdi. Kongre üyeleri mektupta Biden yönetiminden, Türkiye politikasına şekil verirken “rahatsız edici” insan hakları konusuna da eğilmesi çağrısında bulundu.

26 Şubat tarihli olan ve bugün kamuoyuyla paylaşılan mektupta, NATO müttefiki Türkiye’nin uzun süredir ABD’nin önemli bir ortağı olduğuna işaret edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin ilişkilerde gerilim yarattığı görüşü dile getiriliyor.

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Demokrat Greg Meeks ile komisyonun kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Mike McCaul’un da imzacıları arasında bulunduğu mektupta, “İkili ilişkilerimizde stratejik konular haklı olarak çok büyük ilgi toplamakta ancak Türkiye’deki ağır insan hakları ihlalleri ve demokrasinin geriye gitmesi de büyük bir kaygı oluşturuyor” ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Şubat’ta yaptığı açıklamada, “Türkiye olarak, Amerika ile ortak menfaatlerimizin görüş ayrılıklarımızdan çok daha fazla olduğu inancındayız. Uzun vadeli bir perspektifle, kazan-kazan temelinde yeni Amerikan yönetimiyle işbirliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Türkiye iki ülke arasındaki müttefiklik ve stratejik ilişkisine yaraşır şekilde üzerine düşeni yapmayı sürdürecektir” diye konuşmuştu.

Ancak ilişkiler, başta Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alması ve ABD’nin Suriye’de YPG milislerine desteği olmak üzere bir dizi sorun nedeniyle son yıllarda yıprandı.

Kongre üyelerinin mektubunda da Erdoğan ve partisinin Türkiye’de yargıyı zayıflattığı, siyasi müttefiklerini ordu ve istihbaratta kilit konumlara yerleştirdiği ve siyasi muhaliflerini, gazetecileri ve azınlık gruplarına mensup kişileri haksız yere hapse attığı şeklinde değerlendirmelere yer verildi.

50’den fazla ABD’li senatör de 9 Şubat'ta Başkan Joe Biden’a mektup yazarak Türk hükümetine insan hakları sicilini iyileştirmesi konusunda baskı uygulama çağrısında bulunmuştu.

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