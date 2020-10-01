Kongre Üyelerinden Çin Uyarısı

İstihbarat Komisyonu’nun raporu, istihbarat yetkilileriyle saatler süren mülakatlar ve değerlendirmelerin incelenmesi sonucu hazırlandı. Raporda istihbarat daireleri terörle mücadele çabalarına fazla odaklanmakla ve değişen dünyanın tehditlerine uyum sağlamada zorlanmakla eleştirildi.

Raporlarda ABD’nin dünya sahnesindeki yerini Çin’e kaptırabileceği kaygısı yaşadığı bu dönemde Çin’e karşılık vermekte de zorlandığı belirtildi. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’ndaki Demokratlar tarafından yayınlanan raporda durumun sonuçlarının ağır olabileceği uyarısı yapıldı.

Kaygıların dile getirildiği iki rapor, istihbarat dairelerine ve siyasi liderlere Çin’le artan ticaret ve etkileşimin Pekin’i batı değerlerine daha fazla yaklaştıracağı teorisi üzerinde fazla zaman kaybedildiği uyarısında bulundu.

ABD’de Kongre üyeleri, yayınladıkları iki ayrı raporda Çin’den gelen tehditler konusunda uyarılarını sıraladı. Uyarılarda Washington’un küresel bir güç olma yolunda ilerleyen Pekin’in hızına yetişmek için çabalarının yetersiz kaldığı belirtildi.

Raporda, ‘‘ABD; El Kaide, IŞİD ve uzantılarıyla meşgulken Washington’un küresel sistemdeki rakipsiz üstünlüğü elinden kaydı gitti’’ denildi.

Çin’le ve yükselen diğer tehditlerle daha iyi rekabet etmek için ABD istihbarat dairelerinin internet, sosyal medya ve diğer kaynaklardaki istihbaratı daha iyi değerlendirir duruma gelmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca istihbarat yetkililerinin kamu sağlığı, ekonomik güvenlik ve iklim değişikliği gibi tehditleri daha fazla ciddiye alması gerektiği vurgulandı.

Raporda istihbarat kurumlarının ‘gelecek nesil Çin uzmanı’ diye adlandırdıkları kişilerin istihdamı ve danışmanlığına daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği belirtildi.

İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff, duruma adapte olmak için hala zaman olduğunu söyledi ve istihbarat topluluğunun gerekli değişiklikleri hızla uygulamak için Kongre’deki komisyonlarla iş birliği içinde çalışması umudunu dile getirdi.

Cumhuriyetçi Kongre üyeleri tarafından yayınlanan ikinci rapor ise Washington’un Çin stratejisinde yaklaşık 400 maddelik değişiklik teklif etti.