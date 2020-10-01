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Kongre Üyelerinden Çin Uyarısı

01.10.2020 22:37 | Son Güncelleme

Uyarıda Washington’un küresel bir güç olma yolunda ilerleyen Pekin’in hızına yetişmek için çabalarının yetersiz kaldığı belirtildi

Kongre Üyelerinden Çin Uyarısı

ABD’de Kongre üyeleri, yayınladıkları iki ayrı raporda Çin’den gelen tehditler konusunda uyarılarını sıraladı. Uyarılarda Washington’un küresel bir güç olma yolunda ilerleyen Pekin’in hızına yetişmek için çabalarının yetersiz kaldığı belirtildi.

Kaygıların dile getirildiği iki rapor, istihbarat dairelerine ve siyasi liderlere Çin’le artan ticaret ve etkileşimin Pekin’i batı değerlerine daha fazla yaklaştıracağı teorisi üzerinde fazla zaman kaybedildiği uyarısında bulundu.

Raporlarda ABD’nin dünya sahnesindeki yerini Çin’e kaptırabileceği kaygısı yaşadığı bu dönemde Çin’e karşılık vermekte de zorlandığı belirtildi. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’ndaki Demokratlar tarafından yayınlanan raporda durumun sonuçlarının ağır olabileceği uyarısı yapıldı.

Raporda kaynakların yeniden düzenlenmemesi halinde ABD’nin gelecek yıllarda Çin’le küresel düzeyde rekabet etmeye devam etmesinin zorlaşacağı belirtildi.

İstihbarat Komisyonu’nun raporu, istihbarat yetkilileriyle saatler süren mülakatlar ve değerlendirmelerin incelenmesi sonucu hazırlandı. Raporda istihbarat daireleri terörle mücadele çabalarına fazla odaklanmakla ve değişen dünyanın tehditlerine uyum sağlamada zorlanmakla eleştirildi.

Raporda, ‘‘ABD; El Kaide, IŞİD ve uzantılarıyla meşgulken Washington’un küresel sistemdeki rakipsiz üstünlüğü elinden kaydı gitti’’ denildi.

Çin’le ve yükselen diğer tehditlerle daha iyi rekabet etmek için ABD istihbarat dairelerinin internet, sosyal medya ve diğer kaynaklardaki istihbaratı daha iyi değerlendirir duruma gelmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca istihbarat yetkililerinin kamu sağlığı, ekonomik güvenlik ve iklim değişikliği gibi tehditleri daha fazla ciddiye alması gerektiği vurgulandı.

Raporda istihbarat kurumlarının ‘gelecek nesil Çin uzmanı’ diye adlandırdıkları kişilerin istihdamı ve danışmanlığına daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği belirtildi.

İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff, duruma adapte olmak için hala zaman olduğunu söyledi ve istihbarat topluluğunun gerekli değişiklikleri hızla uygulamak için Kongre’deki komisyonlarla iş birliği içinde çalışması umudunu dile getirdi.

Cumhuriyetçi Kongre üyeleri tarafından yayınlanan ikinci rapor ise Washington’un Çin stratejisinde yaklaşık 400 maddelik değişiklik teklif etti.

Raporda, dünyada demokrasi ve özgürlüklerin yeniden korunur hale gelmesi için avantajlı konumunu yeniden elde etmek amacıyla ABD’nin müttefikleriyle kararlı şekilde çalışması gerektiği belirtildi.

Raporda, Çin Komünist Partisi’nin ideolojisinin uluslararası sistemin temel prensiplerini tehdit ettiği ve Amerika’nın güvenliğiyle refahını riske attığı kaydedildi.

Raporda Kongre üyelerine Çin’e yönelik karşı istihbarat operasyonlarının desteklenmesi ve ABD’nin tıbbi ve ulusal güvenlik tedarik zincirinin Çin yapımı ürünlere bağımlılığının daha fazla sürdürülmemesi çağrısı yapıldı.

Raporda Çin’in nükleer kapasitesi ve büyüyen konvansiyonel gücüyle daha iyi mücadele için askeri harcamaların arttırılması tavsiye edildi.

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