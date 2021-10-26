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Kongre Üyelerinden “F-16 Satılmasın” Çağrısı

26.10.2021 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir grup Kongre üyesi Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a mektup yazarak Türkiye’nin F-16 talebinin reddedilmesi çağrısında bulundu

Bir grup Kongre üyesi Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a mektup yazarak Türkiye’nin F-16 talebinin reddedilmesi çağrısında bulundu.

Aralarında Yunan asıllı Kongre üyelerinin de bulunduğu 11 Kongre üyesinin imzasını taşıyan mektupta, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eylül ayında Türkiye’nin bir kısım daha Rus S-400 füze savunma sistemi satın alacağını açıklamasının ardından, hasım ülke gibi davranmaya devam eden bir müttefike ABD üretimi uçak göndererek ulusal güvenliğimizden taviz veremeyiz” ifadeleri yer aldı.

Mektupta Trump yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’dan ilk parti S-400 sistemini satın alma planını uygulamasının ardından resmi olarak Türkiye’yi F-35 programından çıkardığı hatırlatıldı, “Her iki siyasi partiye mensup Kongre üyelerinden oluşan grubun desteğiyle bu sağduyulu politika sizin yönetiminizde de devam etti” denildi.

Mektupta, “Türkiye’nin F-35 programına katılmak için 1,4 milyar dolar ödediği belirtildiğinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan nakit para, planlanan F-35 sevkiyatı, yeni F-16 savaş uçakları ve mevcut F-16 filosu için modernizasyon ekipmanı şeklinde bu paranın tazmin edilmesini amaçlıyor” ifadelerine yer verildi.

Kongre üyeleri “Bu planların ilerlemesi halinde Kongre’nin bu tür ihracatları engellemek üzere ortak bir tavır sergileyeceğinden emin olmakla birlikte, ABD’nin şu aşamada herhangi bir gelişmiş askeri ekipmanı Türkiye hükümetine transfer etme lüksü yoktur” diye yazdı.

Doğu Akdeniz mesajı

Kongre üyelerinin mektubunda Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilime de değinildi. “Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdeniz’de projesini ilerlettiği sürece, Türkiye ulusal güvenliğimizi ve bölgedeki en yakın müttefiklerimiz Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs’ın güvenliğini tehdit etmeye devam edecektir” denildi.

“Türkiye’nin yaşlanan savaş uçakları filosunu güçlendirmeyi redderek ulusal çıkarlarımız ve Doğu Akdeniz’in istikrarı doğrultusunda hareket etmeniz çağrısında bulunuyor, yanıtınızı sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Başkan Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken’a yazılan mektup Kongre üyeleri Nicole Malliotakis, Carolyn Maloney, Gus Bilirakis, Chris Pappas, David Cicilline, Jim Costa, David Valadao, John Sarbanes, Dina Titus, Brian Fitzpatrick ve Jackie Speier’ın imzasını taşıyor.

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