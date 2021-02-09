Kongre Üyelerinden İki Küresel Basın Özgürlüğü Tasarısı

Senato Dışişleri Komisyonu’na yeni katılan Demokrat Senatör Brian Schatz, ‘‘Yeni tasarımız yurtiçinde ve dışında özgür basına bağlılığımızı pekiştirmek ve Dışişleri Bakanlığı’nı bu konulara dünyanın farklı yerlerinde diplomatik olarak müdahil olabilmesi için güçlendirmek’’ diye konuştu.

Bunun yanı sıra Demokrat Senatörler Amy Klobuchar ve Adam Schiff tarafından sunulan Basın Özgürlüğü Denetim Yasası İstanbul’da Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nde öldürülen Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı’nın adını taşıyor. Tasarının amacı gazetecileri hedef alanlardan hesap sormak.

Küresel Basın Özgürlüğü Yasası, Demokrat senatör Brian Schatz ile Cumhuriyetçi meslektaşı Todd Young tarafından hazırlandı. Tasarının amacı basın özgürlüğü konusunda elçiler atanmasını sağlamak ve yabancı ülkelerde hizmet verecek dışişleri yetkililerini medyanın bağımsızlığı ve gazetecilerin korunması konularında eğitmek.

ABD’de Kongre üyeleri küresel basın özgürlüğü ve dünya genelinde gazetecilerin korunması için iki tasarıyı bu ay Kongre’ye sundu.

Tasarı basın özgürlüğü savunucuları tarafından büyük destek gördü.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütün başkanı Christophe Deloire, ‘‘Basın susturulduğunda yolsuzluk, şiddet, eşitsizlik ve yetki istismarı gibi konuların üstü örtülebilir. Bu tasarı ABD yönetimine tehlikeli ya da düşmanca ortamlarda gazetecilerin güvenliğini ve basın özgürlüğünü savunmasını sağlamak için ek kaynaklar sağlayacak.

Freedom House (Özgürlük Evi) düşünce kuruluşu yetkililerinden Annie Boyajian, kurumunun Küresel Basın Özgürlüğü Yasası’nı desteklemekten gurur duyduğunu söyledi.

Boyajiyan, ‘‘Basın özgürlüğü için bir elçi atamak konuya gereken önemi verecek ve Dışişleri Bakanlığı’nda bu önemli alandaki çalışmaların merkezini oluşturacak’’ diye konuştu.

Kongre 10 yıl önce de Pakistan’da 2002 yılında kaçırılıp öldürülen Wall Street Journal muhabiri Daniel Pearl’un adını taşıyan bir basın özgürlüğü yasasını gkabul etmişti. Bu yasa Dışişleri Bakanlığı’nın yıllık insan hakları raporu kapsamında basın özgürlüğü kısıtlamaları hakkında da bilgi toplamasını öngörüyor.

Başkan Joe Biden, ilk dış politika konuşmasında basın özgürlüğünün demokrasinin sağlığı için önemine vurgu yapmıştı. ABD 2020 yılında Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 45’inci sıradaydı.

