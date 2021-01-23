Kongre Üyelerinden Özgür Avrupa Radyosu’na Rus Tehdidi Uyarısı

Federal hükümet tarafından fonlanan Özgür Avrupa Radyosu (RFE/RL), Rusya tarafından ülkenin “yabancı ajan” yasasını ihlal etmekle suçlanıyor ve milyonlarca dolar hapis cezası ve çalışanları için olası cezai suçlamalarla karşı karşıya. Yasada yapılan son değişiklikler, dış ülkelerden fon alan medya kuruluşlarını ürettikleri tüm malzemelere, “yabancı ajan” tarafından üretildikleri etiketi koymalarını zorunlu tutuyor.

Dış İşleri Komisyonu Başkanı Demokrat Gregory Meeks, komisyonun kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Michael McCaul, Demokrat Marcy Kaptur, Cumhuriyetçi Adam Kinzinger ve Demokrat William Keating, Biden’a yazdıkları mektupta, konuyla ilgili olarak, “Biden yönetimini Rus hükümetiyle derhal temasa geçmeye çağırıyoruz” ifadesini kullandılar.

ABD Temsilciler Meclisi’nin 5 üyesi, Başkan Joe Biden yönetimini, Voice of America’yla (Amerika’nın Sesi) birlikte ABD Küresel Medya Dairesi bünyesindeki basın kuruluşundan biri olan Radio Free Europe/Radio Liberty’ye (Özgür Avrupa Radyosu) karşı Rusya’dan arttığını belirttikleri tehdide karşı koymaya çağırdı.

Temsilciler Meclisi üyeleri, RFE/RL çalışanlarının “çalışmalarının itibarını düşüreceği endişesiyle” bu etiketi koymayı reddettiklerine işaret ederek, Biden yönetiminden, Rus hükümetine, “RFE/RL, bağlı kuruluşlar ve personeli üzerindeki bu kısıtlamaların kabul edilemez olduğu ve özellikle de RFE/RL personelini cezai sorumluluğa maruz bırakmanın ciddi sonuçlarının olacağı” mesajını derhal net biçimde vermesini istedi.

Kongre üyeleri ayrıca, Rus yetkililerine karşı yaptırımların değerlendirilmesi ve “RFE/RL gibi Batılı kuruluşların Rusya’da karşılaştığı koşullarla, RT, Sputnik gibi Rus devletine ait kuruluşların ABD’de bulunduğu koşullar” arasında daha fazla karşılıklılığın olmasının talep edilmesi çağrısında bulundu.

Rusya’da “yabancı ajanlar”la ilgili yeni yasaları eleştiren kesimler, bu düzenlemelerin Rus sivil toplum örgütleri, insan hakları savunucuları ve siyasi eylemcileri hedef almak için keyfi olarak olarak uygulandığı görüşünü dile getiriyor. Gazetecileri Koruma Komitesi CPJ’in Avrupa ve Orta Asya programı koordinatörü Gulnoza Said geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya’da bu yasanın “gazetecilere sansür uygulamak, medya kuruluşlarını taciz ve tehdit etmek” için kullanıldığını belirtti.

Uluslararası Af Örgütü de, yasanın “sadece Rusya dışından fonlanan sivil toplum örgütleri değil, diğer çok sayıda grubun da çalışmalarını keskin biçimde sınırlayacağını ve bu çalışmalara zarar vereceğini” kaydetti.

