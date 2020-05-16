Kongre Üyelerinden Pompeo'ya Türkiye'nin İnfaz Yasasıyla İlgili Mektup

ABD Temsilciler Meclisi’nin 6 Demokrat üyesi, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya mektup göndererek, Türkiye’de Corona virüsü salgını nedeniyle Nisan ayı ortasında yürürlüğe konan infaz düzenlemesi kapsamındaki tahliyelere siyasi mahkumların da dahil edilmesi için Türk hükümetine baskı yapmasını istedi. Mektupta Somali asıllı Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar’ın yanı sıra Gerald Connolly, William Keating, Ami Beri, Jim Costa ve David Trone’un imzaları bulunuyor. Mektupta Kongre üyeleri, ABD’de de görüldüğü üzere cezaevleri nüfusunun, aşırı kalabalık ortam ve sosyal mesafe sağlamanın mümkün olmaması gibi nedenlerle Corona virüsüne karşı daha korumasız olduğuna dikkati çekerek, Türkiye’de de bu konuyla ilgili çalışmaların yapıldığını hatırlattı. 6 Kongre üyesi, ‘’Sizi Türk hükümetiyle COVID-19’la ilgili cezaevi politikaları hakkında doğrudan temasa geçerek, tahliye politikalarının eşit ve tutarlı şekilde uygulanması, özellikle gazeteciler, aktivistler ve diğer siyasi mahkumlar başta olmak üzere belirli grupların siyası amaçlarla bu uygulamalardan dışlanmaması için ısrar etmeye çağırıyoruz’’ ifadesini kullandı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, Türkiye’nin en fazla Corona vakası sıralamasında dünyadaki 9’uncu ülke olduğuna, ABD’de de vaka sayısının 1 milyonu geçtiğine değinilen mektupta, bu kadar yüksek vaka sayılarını, özellikle de birbirleriyle yakın mesafede olan cezaevlerindeki nüfusu idare etmenin zorluğuna işaret edildi. Mektupta, 14 Nisan’da TBMM’nin Corona virüsü salgınının yayılmasını engellemek amacıyla hazırlanan ve 10 binlerce mahkumun tahliyesine imkan tanıyan bir infaz düzenlemesini yasalaştırdığı ancak bu yasanın tutuklu yargılananlar, gazeteciler, hak savunucuları ve siyasi suçlular gibi grupları kapsamadığı anlatıldı. Kongre üyeleri, ‘’Bu yasa kamu sağlığı konusunda takdir edilecek bir adım olmakla birlikte, terör suçlamaları ya da Türkiye’nin istihbarat yasasını ihlal suçlamalarıyla hapse atılanların yanı sıra tutuklu yargılananların tahliyesini yasaklıyor. Bunun yanında, medyadaki haberlerden ve insan hakları gruplarından öğrendiğimiz üzere, bu tür suçlamalarla tutuklananların çoğunu, terör ya da vatan hainliği eylemleriyle kanıtlanabilir bağları veya bu tür eylemlerde bulunanlarla yakın ve devam eden ilişkileri olduğu görülmeyen gazeteciler, öğrenciler, sivil toplum liderleri, insan hakları savunucuları ve siyasi muhalefet liderleri oluşturuyor’’ ifadelerini kullandı.