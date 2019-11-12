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Kongre üyelerinden Trump’a ‘Erdoğan’a daveti geri çek’ çağrısı

12.11.2019 09:38 | Son Güncelleme

ABD Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington ziyaretine yönelik tepkiye bir yenisi daha eklendi.

Kongre üyelerinden Trump’a ‘Erdoğan’a daveti geri çek’ çağrısı

ABD Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington ziyaretine yönelik tepkiye bir yenisi daha eklendi. Kongre üyeleri, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Eliot Engel’in öncülüğünde kaleme aldıkları mektupta Başkan Trump’a Erdoğan’a Beyaz Saray’a daveti geri çekmesi çağrısında bulundu.

Mektupta, “Erdoğan’ın Suriye’de yürüttüğü kanlı operasyonun bölgeyi istikrarsızlığa sürüklediği ve ABD’nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığı” savunuldu. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyini 9 Ekim’de işgal etme kararı ABD’nin ulusal güvenliği açısından felaket sonuçlara, NATO ittifakı içinde derin farklılıklara ve sahada insani krize yol açtı. Türk güçleri sivilleri ve IŞİD’e karşı mücadelede ABD’nin önemli bir ortağı olan Suriye Demokratik Güçleri’nin üyelerini öldürdü ve yüz binden fazla kişinin göç etmesine yol açtı” denildi.

Mektupta “Erdoğan, F-35 ortak savaş uçağı programına yönelik tehdit teşkil etmesine rağmen, Rus S-400 hava savunma sistemi satın alıp ABD’nin Patriot sistemini satma teklifini reddederek Türkiye’yi Putin yönetimindeki Rusya’ya daha da yaklaştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Akımı boru hattı projesinde de Rusya ile işbirliği yaparak, Putin’in Avrupa’nın Rus enerji kaynaklarına bağımlı kalmaya devam etmesini sağlama çabalarına destek verdi ve son olarak Rusya’nın Suriye’de daha geniş kapsamlı bir rol üstlenmesini kabul etti” ifadeleri yer aldı.

Kongre üyelerinin mektubunda, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine de atıfta bulunuldu. “Erdoğan’ın Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki agresif adımları Kıbrıs’ın ulusal kaynaklarını geliştirme hakkının ihlalidir. İçerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’de demokratik kurumların sistematik olarak geriye gitmesinden, bütün siyasi yetkilerin kendisinde toplanmasından, siyasi muhaliflerin ve barışçıl göstericilerin yargılanmasından, şoke edici sayıda gazetecinin cezaevine konulmasından sorumludur. Masum Amerikan vatandaşlarını ve ABD Büyükelçiliği yerel çalışanlarını cezaevine koyması bilhassa korkunçtur” ifadeleri kullanıldı.

Kongre üyeleri, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye Suriye operasyonu sebebiyle yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını hatırlattıkları mektupta “Bu durum göz önüne alındığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu an ABD’yi ziyaret etmesi için uygun zaman olmadığı görüşündeyiz” sözleriyle Başkan Trump'a Erdoğan’a yaptığı Beyaz Saray davetini geri çekmesi çağrısı yaptı.

Mektupta, 1915 olaylarını “soykırım” olarak niteleyen ve geçtiğimiz günlerde Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen Ermeni tasarısında ''hayır'' oyu kullanan Demokrat Partili Ilhan Omar’ın da imzası bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
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