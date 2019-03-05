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Kongre Üyelerinden Trump Yönetimine Uygur Eleştirisi

05.03.2019 21:05 | Son Güncelleme

Kongre’de Demokrat ve Cumhuriyetçiler’den oluşan bir grup Trump yönetiminin Çin’de Müslüman Uygur azınlığa yönelik insan hakları ihlallerine yönelik tepkisinin yetersiz olduğu konusunda şikayetlerini dile getirdi

Kongre Üyelerinden Trump Yönetimine Uygur Eleştirisi

Kongre’de Demokrat ve Cumhuriyetçiler’den oluşan bir grup Trump yönetiminin Çin’de Müslüman Uygur azınlığa yönelik insan hakları ihlallerine yönelik tepkisinin yetersiz olduğu konusunda şikayetlerini dile getirdi.

Kongre üyeleri bu konuda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya mektup gönderdi. Mektupta Kongre üyeleri, “Bu konu Çin’den daha büyük. Bu küresel anlamda güçlü insanların hareketlerinden sorumlu tutulmalarıyla ilgili” ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Eliot Engel’in liderlik ettiği grupta komisyonun Cumhuriyetçi kıdemli üyesi Ted Yoho da bulunuyor.

Pompeo 28 Eylül’de komisyona yazdığı mektupta Dışişleri Bakanlığı’nın insan hakları ihlallerinden sorumlu olanlara yönelik yaptırım isteğini değerlendirdiği mesajını vermişti.

Mektupta ayrıca, yönetimin anlamlı bir adım atmadığı ve durumun aciliyeti nedeniyle mektubun yazıldığı vurgulandı. Mektupta ayrıca Asya Pasifik altkomisyonu Demokratik başkanı Brad Sherman ve insan hakları altkomisyonu kıdemli üyesi Cumhuriyetçi Chris Smith’in de imzası var.

Amerika’nın Uluslararası Dini Özgürlükler Büyükelçisi Sam Brownback konunun yönetim içinde tartışıldığını söyledi ancak yeni atılacak adımlara dair bir açıklaması olmadığını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü de yaptığı açıklamada Nisan 2017’den bu yana Çin hükümetinin 1 milyondan fazla Uygur, etnik Kazak, Kırgız ve diğer Müslümanları tutuklayıp kamplarda turmasının çok rahatsız edici olduğunu kaydetti. Sözcü, Çin’e bu zarar verici politikaları sonlandırma, bütün tutukluları serbest bırakma ve Müslüman azınlığı baskı altında tutma çabalarını azaltma çağrısı yapmaya devam edeceklerini de vurguladı.

Amerikalı yetkililer geçen yıl yönetimin aralarında Şincan Komunist Parti Genel Sekreteri Chen Quanguo’nun bulunduğu Çin’in bu yöndeki politikalarına destek veren şirketler ve yetkililere yaptırım uygulamayı değerlendirdiğini kaydetti. Ama Trump yönetiminin Çin’le ticari müzakerelere girmesiyle bu konuda harekete geçilmedi. Pompeo da Çin’le ticaret savaşı konusunda bir anlaşmanın kıyısında olduklarını kaydetti.

Çin insan hakları ihlalleriyle ilgili suçlamaları reddediyor.

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