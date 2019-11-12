Kongre Üyelerinden Trump’a ‘Erdoğan’a Daveti Geri Çek’ Çağrısı

ABD Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington ziyaretine yönelik tepkiye bir yenisi daha eklendi. Kongre üyeleri, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Eliot Engel’in öncülüğünde kaleme aldıkları mektupta Başkan Trump’a Erdoğan’a Beyaz Saray’a daveti geri çekmesi çağrısında bulundu.

Mektupta, “Erdoğan’ın Suriye’de yürüttüğü kanlı operasyonun bölgeyi istikrarsızlığa sürüklediği ve ABD’nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığı” savunuldu. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyini 9 Ekim’de işgal etme kararının ABD’nin ulusal güvenliği açısından felaket sonuçlara, NATO ittifakı içinde derin farklılıklara ve sahada insani krize yol açtı. Türk güçleri sivilleri ve IŞİD’e karşı mücadelede ABD’nin önemli bir ortağı olan Suriye Demokratik Güçleri’nin üyelerini öldürdü ve yüz binden fazla kişinin göç etmesine yol açtı” denildi.

Mektupta “Erdoğan, F-35 ortak savaş uçağı programına yönelik tehdit teşkil etmesine rağmen, Rus S-400 hava savunma sistemi satın alıp ABD’nin Patriot sistemini satma teklifini reddederek Türkiye’yi Putin yönetimindeki Rusya’ya daha da yaklaştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Akımı boru hattı projesinde de Rusya ile işbirliği yaparak, Putin’in Avrupa’nın Rus enerji kaynaklarına bağımlı kalmaya devam etmesini sağlama çabalarına destek verdi ve son olarak Rusya’nın Suriye’de daha geniş kapsamlı bir rol üstlenmesini kabul etti” ifadeleri yer aldı.