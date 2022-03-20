Kongre üyelerinden Ukrayna’ya askeri yardım çağrısı

Ukrayna’daki savaş nedeniyle ülkeyi terkedenlerin 2 milyondan fazlası Polonya’ya gitmiş durumda.

Ameriklı Kongre üyeleri Ukrayna güçlerine Rusya’ya karşı savaşta acil yardım yapılması gerektiğini belirttiler.

Kongre üyelerine Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Stephen Lynch liderlik ediyor.

Lynch, “Sağlayabileceğimiz her türlü desteği özgürlükleri için savaşan Ukraynalı savaşçılara sağlamalıyız” dedi.

Lynch, Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in saldırmaya devam ettiği sürece buna karşılık vermenin sadece bir yolu olduğunu ve bunun da askeri güç olduğunu kaydetti.

Başkan Joe Biden da önümüzdeki hafta Brüksel’e gidiyor.

Biden, Brüksel’de NATO liderler zirvesine katılacak. Zirve 24 Mart’ta.

Başkan, Avrupa Birliği yetkilileriyle de bir araya gelecek.

NATO zirvesinin Rusya’nın Ukrayna işgali karşısında birliktelik sergilemesi açısından önemli olduğu belirtiliyor.

Liderler ‘olağanüstü’ olarak nitelenen zirvede bir araya geliyor.

