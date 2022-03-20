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Kongre üyelerinden Ukrayna’ya askeri yardım çağrısı

20.03.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya’da incelemelerden bulunan Amerika Kongresi’nden bir grup Ukrayna’ya kendini savunmasına yardımcı olacak her türlü gereçlerin sağlanması için çağrı yaptı. Demokrat ve Cumhuriyetçi toplam 7 Kongre üyesi Ukrayna’nın doğusundaki sığınmacıların kabul merkezlerinde incelemelerde bulundu.

Kongre üyelerinden Ukrayna’ya askeri yardım çağrısı

Ukrayna’daki savaş nedeniyle ülkeyi terkedenlerin 2 milyondan fazlası Polonya’ya gitmiş durumda.

Ameriklı Kongre üyeleri Ukrayna güçlerine Rusya’ya karşı savaşta acil yardım yapılması gerektiğini belirttiler.

Kongre üyelerine Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Stephen Lynch liderlik ediyor.

Lynch, “Sağlayabileceğimiz her türlü desteği özgürlükleri için savaşan Ukraynalı savaşçılara sağlamalıyız” dedi.

Lynch, Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in saldırmaya devam ettiği sürece buna karşılık vermenin sadece bir yolu olduğunu ve bunun da askeri güç olduğunu kaydetti.

Başkan Joe Biden da önümüzdeki hafta Brüksel’e gidiyor.

Biden, Brüksel’de NATO liderler zirvesine katılacak. Zirve 24 Mart’ta.

Başkan, Avrupa Birliği yetkilileriyle de bir araya gelecek.

NATO zirvesinin Rusya’nın Ukrayna işgali karşısında birliktelik sergilemesi açısından önemli olduğu belirtiliyor.

Liderler ‘olağanüstü’ olarak nitelenen zirvede bir araya geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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