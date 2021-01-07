Kongre Üyelerine "Kınama Cezası" Ne Anlama Geliyor?

ABD’de bir başkan, kabine üyesi, yargıç ya da Kongre üyesi eylemleri nedeniyle, Kongre kararı sonucu “kınama cezası” alabiliyor.

Resmi bir kınama niteliğinde olan bu uygulama, bir yetkilinin görevinden alınması kadar sert bir ceza değil. Kınama cezası verilebilmesi için Kongre’nin iki kanadından birinde salt çoğunluk oyu sağlanması yeterli oluyor. Bir yetkilinin görevden alınması içinse kararın Temsilciler Meclisi ya da Senato üyelerinin üçte ikisince onaylanması gerekiyor.

Süreç nasıl işliyor?

Temsilciler Meclisi üyeleri veya senatörlere kınama uyarısı ve kınama cezası verilebildiği gibi görevden de ihraç edilebiliyor. Bu üç cezai uygulama arasında kınama uyarısı en hafif olanı ve bazen özel olarak da verilebiliyor.

Ancak kınama cezası halka açık bir şekilde veriliyor ve kınamanın hedefi olan yetkili Kongre komisyonlarındaki görevlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabiliyor. Kınama uyarıları ve kınama cezaları Temsilciler Meclisi ve Senato’nun salt çoğunluk oyuyla verilebiliyor.