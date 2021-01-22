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Kongre Üyesi ABD İstihbaratından Kaşıkçı Raporunu Açıklamasını İstedi

22.01.2021 22:13 | Son Güncelleme:
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Kongre Üyesi ABD İstihbaratından Kaşıkçı Raporunu Açıklamasını İstedi

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Schiff, Ulusal İstihbarat Direktörü Haines’ten Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporun üzerindeki gizliliğin kaldırılmasını istedi

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff, Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines’ten Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporun üzerindeki gizliliğin kaldırılmasını talep etti.

Temsilciler Meclisi bünyesindeki İstihbarat Komisyonu’nun Demokrat Partili Başkanı Adam Schiff, bu talebini Senato tarafından Çarşamba gecesi onaylanarak Biden yönetiminde göreve başlayan Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines’e yazılı olarak iletti.

Schiff, mektubunda, yaklaşık iki buçuk yıl önce Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nün 2020 Şubat ayında Kongre’ye gönderdiği gizli rapor ekinin paylaşılmasını istedi.

Adam Schiff, rapor ekinin istihbarat camiasının yaptığı değerlendirmeyi ve kanıt sunumlarını değiştirmeyecek ve karartmayacak şekilde redakte edilmesini talep etti.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı, gönderdiği mektupta, “Başkan Trump ABD’li gazeteci Bob Woodward’a Suudi Veliaht Prensi’ni Cemal Kaşıkçı’nın zalim şekilde öldürülmesindeki rolü sebebiyle Kongre soruşturmasından kurtardığı konusunda övünmüş olsa da, Başkan Biden, Cemal Kaşıkçı ve yakınlarının gerçeği bilmeyi hak ettiklerini açık şekilde söyledi. Ben de buna katılıyorum. Sizle ve Başkan Biden’la bu taahhüdün yerine getirilmesi konusunda yakın şekilde çalışmayı ve raporun istihbarat camiası analistlerinin ortaya koyduğu başka değerlendirmelerle birlikte Kongre ile paylaşılmasını sabırsızlıkla bekliyorum” diye yazdı.

“Komisyon bulguların açıklanmasının ABD’nin ulusal güvenliğine zarar vermesini öngörmüyor”

Adam Schiff mektubunda, Birleşmiş Milletler raportörü Agnes Callamard’ın 2019 yılı Haziran ayında Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda cinayetin planlı olarak ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a yakın üst düzey yetkililerin onayıyla işlendiği sonucuna vardığını hatırlattı.

Adam Schiff, 11 Eylül 2020’de Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’ndaki oturumda soruları cevaplayan Agnes Callamard’ın “ABD istihbarat camiasının Birleşmiş Milletler’e de iletilen aynı bilgiye erişiminin olduğu’’ yönündeki sözlerine atıfta bulundu.

Schiff, “Bu nedenle komisyon Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nün gizli ekinde yer alan bulguların gerektiği gibi redakte edilerek açıklanmasının, ABD’nin ulusal güvenliğine zarar vereceğini öngörmemektedir“ dedi.

Cemal Kaşıkçı nasıl öldürülmüştü? Washington Post’a köşe yazılarıyla katkıda bulunan gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girerken görülmüş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Türk yetkililer, nişanlısı Hatice Cengiz’le evlenmek üzere gereken resmi belgeleri almak üzere konsolosluğa gittiği belirtilen Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürüldüğünü, cesedinin parçalara ayrıldığını iddia etmiş, Cemal Kaşıkçı’nın cesedi bulunamamıştı.

Birleşmiş Milletler’in Kaşıkçı raporu ne diyordu?

Uluslararası kamuoyunu sarsan cinayete ilişkin 2019 yılında bir rapor hazırlayan BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Cemal Kaşıkçı’nın kasıtlı ve planlı bir cinayete kurban gittiği sonucuna vardı.

“Bu yargısız infazdan Suudi Arabistan devleti sorumludur’’ diyen BM Özel Raportörü, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve diğer üst düzey yetkililerin cinayette bireysel olarak sorumluluğu olduğunu vurgulamıştı.

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