Kongre Üyesi ABD İstihbaratından Kaşıkçı Raporunu Açıklamasını İstedi

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff, Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines’ten Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporun üzerindeki gizliliğin kaldırılmasını talep etti.

Temsilciler Meclisi bünyesindeki İstihbarat Komisyonu’nun Demokrat Partili Başkanı Adam Schiff, bu talebini Senato tarafından Çarşamba gecesi onaylanarak Biden yönetiminde göreve başlayan Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines’e yazılı olarak iletti.

Schiff, mektubunda, yaklaşık iki buçuk yıl önce Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nün 2020 Şubat ayında Kongre’ye gönderdiği gizli rapor ekinin paylaşılmasını istedi.

Adam Schiff, rapor ekinin istihbarat camiasının yaptığı değerlendirmeyi ve kanıt sunumlarını değiştirmeyecek ve karartmayacak şekilde redakte edilmesini talep etti.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı, gönderdiği mektupta, “Başkan Trump ABD’li gazeteci Bob Woodward’a Suudi Veliaht Prensi’ni Cemal Kaşıkçı’nın zalim şekilde öldürülmesindeki rolü sebebiyle Kongre soruşturmasından kurtardığı konusunda övünmüş olsa da, Başkan Biden, Cemal Kaşıkçı ve yakınlarının gerçeği bilmeyi hak ettiklerini açık şekilde söyledi. Ben de buna katılıyorum. Sizle ve Başkan Biden’la bu taahhüdün yerine getirilmesi konusunda yakın şekilde çalışmayı ve raporun istihbarat camiası analistlerinin ortaya koyduğu başka değerlendirmelerle birlikte Kongre ile paylaşılmasını sabırsızlıkla bekliyorum” diye yazdı.