Kongre Üyesi Connolly: ‘Cemal Kaşıkçı Konusunda Sessiz Kalamayız’

Eylemin ardından VOA Türkçe’nin canlı yayınına konuk olan Connolly, İstanbul’daki Suudi konsolosluğu binasına girdikten sonra bir daha haber alınamayan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili mesajının sorulması üzerine, “İlk mesajım şu; Suudiler’in Cemal Kaşıkçı’yı ortaya çıkarması gerekiyor. İkinci mesajım da, eğer Cemal Kaşıkçı’yı ortaya çıkaramıyorlarsa, ABD hükümeti Türkiye’yle birlikte çalışarak, bu kayıp vakası konusunda Suudi Arabistan hükümetinden en üst düzeyde izahat talep etmeli” diye konuştu.

ABD Kongre üyesi Gerry Connolly, Amerikan yönetiminin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili Suudi Arabistan hükümetinden en üst düzeyde izahat talep etmesi gerektiğini söyledi. Temsilciler Meclisi üyesi, “Tatmin edici bir yanıt alınmazsa cezai tedbirler uygulanmalı” dedi.

“Gerekirse yaptırımlara varabilecek cezai tedbirler uygulanmalı”

Kaşıkçı’nın ABD’de ikamet ettiği bölgenin Kongre’deki temsilcisi olan Connolly, Amerikan yönetiminin bu konuda ne sessiz kalabileceğini ne de zayıf bir yanıt verebileceğini vurgulayarak, “Başkan Trump ve Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudiler’den, davranışlarını ve Sayın Kaşıkçı’nın nerede olduğunu anlatmalarını talep etmeli. Eğer tatmin edici bir yanıt alamazsak, açıkçası o durumda cezalandırıcı tedbirler uygulanmalı” dedi.

Bu tedbirlerin neler olabileceğine ilişkin bir soru üzerine Connolly, Suudiler’in şu anda bir “dokunulmazlık” hissiyle hareket ettiğinin kesin olduğunu ifade ederken, Kaşıkçı’nın Suudiler’in elinde bir cinayete kurban gittiğinin tespit edilmesi halinde yaptırımlardan boykotlara ve Suudi diplomatların sınırdışı edilmesine kadar varabilecek bir dizi cezai tedbirin yürürlüğe konabileceğini belirtti. Connolly, bunun uluslararası alanda koordine edilmiş bir karşılığı da gerektireceğini de kaydetti.

Rusya örneğini veren Connolly, “Ruslar Birleşik Krallık topraklarında iki Rus vatandaşını zehirlediğinde bu yapıldı. Uluslararası camia Rusya’ya yaptırımlar getirmede Birleşik Krallık’la birlikte hareket etti. Eğer bu (olası) cinayette Suudiler’in işbirliği varsa şimdi de aynısını yapmalıyız” ifadesini kullandı.