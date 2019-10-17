Kongre Üyesi Cummings Hayatını Kaybetti

Maryland’den Temsilciler Meclisi üyesi aynı zamanda Temsilciler Meclisi Gözetim ve Reform Komisyonu Başkanı Elijah Cummings 68 yaşında hayatını kaybetti.

Cummings’in başkanlık ettiği komisyon Başkan Donald Trump’ın azil soruşturmasını yürüten en önemli komisyon.

Cummings’in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kongre üyesinin Perşembe 02:45’de John Hopkins hastanesinde uzun süredir devam eden sağlık sorunlarının komplikasyonları sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıntılı bilginin ilerleyen saatlerde verileceği de belirtildi.

Cummings Kongre’ye ilk kez 1996 yılında seçilmişti.

Cummings, 2018’deki seçimlerde Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde etmesiyle Ocak ayından bu yana da komisyon başkanlığı yapıyordu.

CBS’in haberine göre Cummings daha önce kalp ve diz konusunda tedavi almıştı.

Demokrat Cummings her iki parti üyeleri tarafından da sevilen bir isim olarak biliniyor.

