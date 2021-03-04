Kongre Üyesi Hakkındaki Raporda Uygunsuz Davranış Vurgusu

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Ronny Jackson hakkında Savunma Bakanlığı Genel Müfettişliği tarafından hazırlanan rapor, çalışanlara karşı zorbalık, uygunsuz cinsel içerikli yorumlar ve bir dizi başka uygunsuz davranışa dikkat çekiyor. Rapora göre Jackson’ın Beyaz Saray Tıp Heyeti’nde doktor olarak görev yaptığı dönemde bağırma, çalışma arkadaşlarını aşağılama, öfke krizleri gibi davranışları meslektaşları tarafından hoşnutsuzlukla karşılanıyor ve bu durum doktorlarla hemşireleri demoralize ediyordu. Donanmadan emekli eski tuğamiral Jackson, 2000’lerin ortasında Beyaz Saray Tıp Heyeti’ne doktor olarak katılmış ve 2013 yılında başkanlık doktoru olmuştu. Jackson hem Barack Obama hem de Donald Trump dönemlerinde görevini sürdürmüştü. Jackson geçtiğimiz Kasım ayında Teksas’ın bir bölgesini Temsilciler Meclisi’nde temsil etmek üzere seçildi. Eski Başkan Donald Trump’ın Jackson’ı 2018 yılının Nisan ayında Savaş Muharipleri Bakanlığı görevine aday göstermesinin ardından ortaya çıkmaya başlayan iddialar hakkında soruşturmayı yürüten denetçiler, Jackson’ın 78 meslektaşının ve kendisinin de avukatları eşliğinde ifadesine başvurdu.

Rapora göre Savunma Bakanlığı’na 26 Nisan 2018’den 7 Haziran 2018’e kadar 12 şikayet yapıldı. İddialar ve şikayetler genel olarak Jackson’ın Beyaz Saray Tıp Heyeti’nin başkanlığını ve Başkan’ın doktorluğunu yaptığı dönemi kapsıyor. Rapora göre iddialar arasında Beyaz Saray Tıp Heyeti içinde sağlıklı yetki komuta zincirini oluşturmamak ve Savunma Bakanlığı mensubu diğer meslektaşlarına saygılı davranmamak, alkolle bağlantılı uygunsuz davranışlarda bulunmak, alkollüyken başkanlık araçlarından birine zarar vermek, resmi seyahatte odasında alkol bulundurulmasını beklemek, bu beklentinin karşılanmaması halinde altında çalışanları misilleme yapmakla korkutmak, Ambien adlı ilacı amacının dışında kullanmak yer alıyordu. ‘‘Emrindekilere kötü davrandı’’ Raporda, ‘‘Tuğamiral Jackson’ın emrindekilere karşı genel davranış biçiminin aşağılayıcı, yerici, zorbaca ve küçük düşürücü olduğu, emrindekilere saygılı ve itibarlı davranmamasının işyerinde negatif bir çalışma ortamına yol açtığı sonucuna vardık’’ denildi.

Raporda Jackson’ın sadece genel davranışlarının değil, Beyaz Saray Tıp Heyeti’ne başkanlık ettiği dönemdeki davranışlarının da örnek teşkil etmekte başarısız olduğu belirtildi. Alkol ve reçeteli ilaç iddiaları Raporda Jackson’ın iki olayda alkol kullanımından kaynaklanan uygunsuz davranışlar sergilediği sonucuna varıldı. Bu davranışların 2014 yılının Nisan ayında Filipinler’in başkenti Manila’ya ve 2016 yılının Mart ayında Arjantin’in Bariloche kentine yapılan seyahatler sırasında meydana geldiği belirtildi. Bu sırada Jackson’ın devlet yetkililerine sağlık hizmeti vermekle yükümlü olduğuna dikkat çekildi. Raporda Jackson’ın odasında alkol bulundurulması beklentisiyle emrinde çalışanları korkuttuğu iddiasıyla ilgili delil bulunamadığı, ayrıca Jackson’un sarhoş olarak bir başkanlık aracına zarar verdiği iddiasıyla ilgili de delil elde edilemediği belirtildi. Raporda Jackson’ın görevi sırasında alkol kullanıldığı sonucuna varılan iki olay tanıkların ifadelerine göre tarif edildi. Jackson’ın Manila seyahatinde Beyaz Saray Tıp Heyeti’ndeki kadın çalışma arkadaşlarından biri hakkında başka bir çalışma arkadaşına cinsel içerikli açıklamalar yaptığı belirtildi.

Meslektaşlarıyla birlikte alkol alan Jackson’ın daha sonra otel odasındayken bağırma, çığlık atma gibi uygunsuz davranışlarda bulunduğu ve bazılarının bu davranışların Başkan’ı uyandırmasından endişe ettikleri kaydedildi. Jackson’ın aynı akşam alkol alarak hakkında cinsel içerikli yorum yaptığı çalışma arkadaşının otel odasının kapısına dayandığı ve ‘‘Sana ihtiyacım var’’ dediği belirtildi. Arjantin seyahatinde ise delillerin Bariloche kentinde verilen molada Jackson’un bir bira içtiğini gösterdiği, diğer tanıklarınsa ilk yardım çantasını aldığı sırada Jackson’ın nefesinin alkol koktuğunu belirttikleri kaydedildi. İki tanığa göre Jackson, Beyaz Saray Askeri Ofisi’nin tüm personelin başkanlık seyahatleri sırasında alkol almasını yasaklayan politikasından haberdardı. Bir tanığa göre Jackson kendisine bu politikanın ‘‘saçma’’ olduğunu söyledi. Ambien kullanımı Raporda Jackson’un deniz aşırı seyahatlerde Ambien adlı reçeteli ilacı kullandığı sonucuna varıldığı kaydedildi. Beyaz Saray Askeri Ofisi’nin uzun deniz aşırı uçuşlarda Ambien kullanılmasıyla ilgili özel bir yasağı olup-olmadığının bilinmediği belirtilen raporda, ancak Beyaz Saray Askeri Ofisi’nin politika tutanağına göre personelin Ambien kullandığını üstlerine bildirmesi gerektiği, Jackson’ın ise bu bildirimi yapıp yapmadığının bilinmediği kaydedildi.