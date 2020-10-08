Kongre ve Beyaz Saray Yardım Paketi Görüşmelerine Yeniden Başladı

Demokratlar ve Beyaz Saray arasında Corona virüsü ekonomik yardım paketine ilişkin görüşmeler yeniden başladı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yardım paketinin Corona virüsünün olumsuz etkilerinin yok edilmesi için geniş kapsamlı olması gerektiğini” söyledi.

Trump yönetimi Corona virüsü salgınından olumsuz etkilenen havayolu şirketlerine acil ekonomik yardım sağlanması ve Amerikalılar’a bir kez daha 1200 dolarlık doğrudan nakit yardımının yapılması amacıyla ayrı bir tasarıya odaklanıyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise, düzenlediği haftalık basın toplantısında, “Daha kapsamlı bir tasarı olmadan tek başına ayrı bir tasarı olmaz” dedi.

Demokratlar ve Beyaz Saray arasındaki görüşmelere odaklanan ABD borsaları Pelosi’nin açıklamasının ardından düştü.

Nancy Pelosi, yeni bir Corona virüsü ekonomik yardım paketi üzerinde Trump yönetimi ile anlaşmaya varılması olasılığının ne olduğunu bilmediğini söyledi ancak görüşmelerde kısıtlı da olsa ilerleme sağlandığını belirtti.