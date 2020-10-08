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Kongre ve Beyaz Saray Yardım Paketi Görüşmelerine Yeniden Başladı

08.10.2020 21:28 | Son Güncelleme

Demokratlar ve Beyaz Saray arasında Corona virüsü ekonomik yardım paketine ilişkin görüşmeler yeniden başladı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yardım paketinin Corona virüsünün olumsuz etkilerinin yok edilmesi için geniş kapsamlı olması gerektiğini” söyledi

Kongre ve Beyaz Saray Yardım Paketi Görüşmelerine Yeniden Başladı

Demokratlar ve Beyaz Saray arasında Corona virüsü ekonomik yardım paketine ilişkin görüşmeler yeniden başladı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yardım paketinin Corona virüsünün olumsuz etkilerinin yok edilmesi için geniş kapsamlı olması gerektiğini” söyledi.

Trump yönetimi Corona virüsü salgınından olumsuz etkilenen havayolu şirketlerine acil ekonomik yardım sağlanması ve Amerikalılar’a bir kez daha 1200 dolarlık doğrudan nakit yardımının yapılması amacıyla ayrı bir tasarıya odaklanıyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise, düzenlediği haftalık basın toplantısında, “Daha kapsamlı bir tasarı olmadan tek başına ayrı bir tasarı olmaz” dedi.

Demokratlar ve Beyaz Saray arasındaki görüşmelere odaklanan ABD borsaları Pelosi’nin açıklamasının ardından düştü.

Nancy Pelosi, yeni bir Corona virüsü ekonomik yardım paketi üzerinde Trump yönetimi ile anlaşmaya varılması olasılığının ne olduğunu bilmediğini söyledi ancak görüşmelerde kısıtlı da olsa ilerleme sağlandığını belirtti.

Perşembe günü sabah saatlerinde Fox Business kanalına konuşan ABD Başkanı Donald Trump “Şimdi plan üzerinde çalışmaya başlıyorlar” dedi. Başkan Trump 2 gün önce Twitter’dan bir açıklama yaparak yeni ekonomik yardım paketine ilişkin görüşmeleri seçim sonrasına kadar sona erdirdiğini söylemişti.

Nancy Pelosi de Çarşamba akşamı Maliye Bakanı Steven Mnuchin’le yaptığı görüşmede Kongre’nin ABD havayolu sektörüne yardım sağlayacak bir tasarıyı onaylaması olasılığını ele aldı.

Haftalık basın toplantısının ardından Bloomberg’e konuşan Pelosi havayolu şirketlerine yardım tasarının bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu ve Kongre’den ancak daha kapsamlı bir yardım tasarısı güvencesinin verilmesi halinde geçebileceğini söyledi.

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell da Kentucky’de düzenlediği basın toplantısında “Yeni bir kurtarma paketine ihtiyaç olduğu konusunda hemfikiriz. Ne kadar para harcamamız gerektiği konusunda büyük görüş ayrılıklarımız var” dedi.

Demokratlar havayolu şirketlerinin daha az sayıda işten eleman çıkarmasını sağlamak amacıyla 25 milyar dolarlık yardım için bastırıyor. Ancak aynı zamanda eyalet yönetimleri ve yerel yönetimlere maddi destek verilmesini de öngören daha kapsamlı bir tasarı talep ediyorlar.

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