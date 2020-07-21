Kongre ve Beyaz Saray Yeni Ekonomik Destek Paketini Görüşüyor

Corona virüsü vakaları ve can kaybının rekor seviyeye yükseldiği ABD’de Kongre üyeleri ve Beyaz Saray yetkilileri yeni bir ekonomik paket üzerinde görüşmelere başladı.

Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato ve Demokratlar’ın kontrolunda bulunan Temsilciler Meclisi’nin önünde yeni bir ekonomik paket konusunda uzlaşma sağlanması için iki haftadan daha az bir zaman var. Corona virüsü salgını sırasında işsiz kalan milyonlarca kişiye maddi yardım sağlayan paketin süresinin dolmasına az zaman kaldı.

Salgın döneminde işsiz kalanlar, ekonomik kaybı gidermek amacıyla yürürlüğe konulan önceki plan kapsamında, her eyalet yönetimi tarafından belirlenen maddi destek dışında federal hükümetten haftada 600 dolarlık ödeme alıyor. Bu ödemeler de 25 Temmuz’da sona erecek.

Taraflar arasında görüş ayrılıkları var

Ancak iki taraf arasında, yeni kurtarma paketinin ne kadarlık bir yardım öngöreceği ve ekonomik destek önceliğinin hangi alanlara verileceği konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor.