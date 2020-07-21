Kongre ve Beyaz Saray Yeni Ekonomik Destek Paketini Görüşüyor

Corona virüsü vakaları ve can kaybının rekor seviyeye yükseldiği ABD’de Kongre üyeleri ve Beyaz Saray yetkilileri yeni bir ekonomik paket üzerinde görüşmelere başladı.
Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato ve Demokratlar’ın kontrolunda bulunan Temsilciler Meclisi’nin önünde yeni bir ekonomik paket konusunda uzlaşma sağlanması için iki haftadan daha az bir zaman var. Corona virüsü salgını sırasında işsiz kalan milyonlarca kişiye maddi yardım sağlayan paketin süresinin dolmasına az zaman kaldı.
Salgın döneminde işsiz kalanlar, ekonomik kaybı gidermek amacıyla yürürlüğe konulan önceki plan kapsamında, her eyalet yönetimi tarafından belirlenen maddi destek dışında federal hükümetten haftada 600 dolarlık ödeme alıyor. Bu ödemeler de 25 Temmuz’da sona erecek.
Taraflar arasında görüş ayrılıkları var
Ancak iki taraf arasında, yeni kurtarma paketinin ne kadarlık bir yardım öngöreceği ve ekonomik destek önceliğinin hangi alanlara verileceği konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor.
Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Cumhuriyetçiler’in yakın zamanda yeni bir Corona virüsü yardım paketi açıklayacaklarını söylemiş ve her iki partinin de destek verdiği bir sonuca ulaşmak için Demokratlarla görüşeceğini belirtti. Senato Genel Kurulu’nda konuşan McConnell, “Sonuca varmak için her iki partinin de katıldığı istişarelerin yapılması gerekiyor. Tasarıda, Demokrat Partili arkadaşlarımızın memnuniyet duyarak desteklemeyecekleri bir şeyin olacağını sanmıyorum’’ dedi.
Ancak Senato’dakii Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer, Cumhuriyetçiler’e Temsilciler Meclisi ve Senato ile şimdiden müzakerelere başlamaları çağrısında bulundu. ‘’Bütün Cumhuriyetçi arkadaşlarıma çok geç olmadan tek partili ve tek meclisli yaklaşımdan vazgeçmeleri ve derhal iki partiyi ve kongrenin her iki kanadını da kapsayan müzakerelere başlamaları çağrısında bulunuyorum’’ dedi.
ABD genelinde 32 eyalet Temmuz ayında Corona virüsü vakalarında, 15 eyalet de can kaybında rekor seviyede artış bildirdi. Temsilciler Meclisi geçtiğimiz Mayıs ayında 3 trilyon dolarlık bir ekonomik destek paketi kabul etmiş ancak Senato bu paketi yok saymıştı.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin öğleden sonra kurtarma paketine ilişkin Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows ve Chuck Schumer’le görüşmesi bekleniyor. Mnuchin ve Meadows’un da Senato’daki Cumhuriyetçilerle ayrıca görüşmesi planlanıyor.
Chuck Schumer, Salı günü CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, ‘’Ortak bir tavır sergileyip bize bir şey sunmalarını, bunu da ayrıntılı bir şekilde yapmalarını bekliyoruz’’ dedi.