Kongre ve Trump Arasındaki Türkiye Gerilimi Tırmandı

ABD’de Temsilciler Meclisi'nin Başkan Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararını kınayan tasarıyı ezici bir çoğunlukla kabul etmesinin ardından, ABD Kongresi ve Trump arasında Suriye konusunda yaşanan gerilim tırmandı. Demokratlar Beyaz Saray’da Kongre liderleriyle yapılan toplantıyı terk etti.
Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen ve bağlayıcı olmayan tasarıda “ABD’nin Türkiye’nin Suriye’de Kürt güçlere yönelik operasyonunu engelleme çabalarına son verme kararına” karşı çıkılıyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Suriye’nin kuzeydoğusunda tek taraflı olarak başlattığı operasyonu derhal durdurması çağrısı yapılıyor. Beyaz Saray’dan da IŞİD’in kalıcı şekilde yenilgiye uğratılması için net bir plan sunması isteniyor.
Söz konusu tasarı Temsilciler Meclisi’nde oylandığı sırada Başkan Trump Beyaz Saray’da Kongre liderlerini ağırlıyordu. Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Senato’nun Demokrat azınlık lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steny Hoyer, Başkan Trump’ın Demokrat temsilcilere sert tepki göstermesi üzerine toplantıyı terk etti.
Trump’tan Temsilciler Meclisi Başkanı’na “üçüncü sınıf siyasetçi” çıkışı
Demokrat liderler Beyaz Saray’ın önünde yaptıkları basın açıklamasında Başkan Trump’ın toplantıda Temsilciler Meclisi Başkanı’na “Üçüncü sınıf siyasetçi” dediğini, “Diyalog değil çirkin bir tartışmaya girdiğini” söyledi. Bunun üzerine de toplantıyı terk ettiklerini belirtti.
Steny Hoyer, “Bugüne kadar altı Başkanla çalıştım. Kongre’ye bu kadar saygı göstermeyen bir başkan görmedim. Başkan Ortadoğu’da bir kriz yarattı. Bu kriz bir politikanın belirlenebilmesi için makul bir tartışmanın yapılmasını gerektiriyor” ifadelerini kullandı.
Nancy Pelosi, Trump’ın Temsilciler Meclisi’nde ezici bir çoğunlukla kabul edilen tasarı sebebiyle “sarsıldığını ve toplantıda bu nedenle tepesinin attığını” söyledi.
“Trump yönetiminin IŞİD konusunda bir stratejisi yok”
Demokrat liderler Başkan Trump’a Beyaz Saray’daki toplantıda IŞİD’in kalıcı şekilde yenilgiye uğratılması ve kontrol altında tutulması için yönetimin bir stratejisi olup olmadığını sorduklarını ancak buna iyi bir yanıt veremediklerini, Trump yönetiminin IŞİD konusunda Türklere güvenmekten başka bir stratejisi olmadığını gördüklerini belirttiler. Trump’ın şimdiye kadar IŞİD’le mücadelede elde edilen kazanımları yok ederek ve bölgeyi de Türkiye ve Suriye’ye terk ettiğini savundular.
Temsilciler Meclisi’nin kabul ettiği tasarı, Perşembe günü Cumhuriyetçi Kongre üyesi Liz Cheney ve Senatör Lindsey Graham’in sunmaları beklenen ve Türkiye’ye ağır yaptırım öngören yaptırım tasarılarından ayrı. Temsilciler Meclisi’nin kabul ettiği karar tasarısının bağlayıcılığı bulunmuyor ancak tasarıya Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin de yoğun destek vermiş olması açısından önem taşıyor.
Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada ise “Başkan ölçülü, verilere dayanarak ve kararlı bir şekilde konuştu ancak Pelosi’nin toplantıyı terk etme kararı sürpriz değil ancak şaşırtıcıydı. Ulusal güvenlik konularına ilişkin böylesi önemli bir toplantıya katkıda bulunmak niyetinde değildi. Demokrat liderler toplantıyı terk edip kameralar önünde mızmızlanmayı tercih ederken, herkes salonda kalmayı ve bu ülke adına çalışmayı tercih etti” denildi.
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