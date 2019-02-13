‘Kongre Venezuela’ya Askeri Operasyonu Desteklemeyecek’

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Demokrat Eliot Engel, Kongre’nin ABD’nin Venezuela’ya olası bir askeri müdahalesini desteklemeyeceğini söyledi.
Komisyonun Venezuela konulu bir oturumunda konuşan Engel, “Başkan’ın savaş tehditlerinden, Amerikan askeri müdahalesinin bir seçenek olmayı sürdürdüğü yönündeki sinyallerinden kaygı duyuyorum. (Oturuma konuşmacı olarak davet edilen) Tanıklarımıza ve diğer izleyen herkese şunu net söylemek isterim: ABD askeri müdahalesi bir seçenek değil” diye konuştu.
Engel ayrıca, Amerika’nın Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’ya getirdiği yaptırımların Venezuela halkı üzerindeki olası etkileri hakkında uyarılarda bulundu. Washington geçen ay Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun petrol gelirlerine erişimini sınırlamak amacıyla yeni yaptırımlar açıklamıştı.
Temsilciler Meclisi üyesi Engel, “Maduro’yu sıkıştırma ihtiyacını anlıyorum ama Beyaz Saray eğer Maduro gelecek haftalarda iktidardan inmezse bu yaptırımların Venezuela halkı üzerinde yapabileceği potansiyel etkileri düşünmeli” dedi.
‘Baskılar er geç Maduro’yu yerinden edecek’
Aynı oturumda konuşan ABD’nin Venezuela özel temsilcisi Elliot Abrams, giderek artan uluslararası baskıların en nihayetinde Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun iktidardan inmesini sağlayacağı görüşünü dile getirdi.
Abrams, Maduro’nun ne zaman iktidardan ineceği konusunda bir tahmin belirtmedi ancak yönetimi içerisinde “kazanın kaynadığını” ve Venezuela liderinin “buna daha fazla dayanamayacağını” savundu.
Amerika’nın petrol yaptırımlarının ekonomik yıkıma uğramış vaziyetteki ülkede etkisini hissettirmeye başladığını ve petrol üretiminin yıl sonuna kadar yarı yarıya düşmesine neden olmasının beklendiğini kaydeden Abrams, Venezuela güvenlik güçlerini de Maduro’ya karşı ayaklanmaya çağırdı.
Maduro: ‘Guaido mahkeme önünde hesap verecek’
Bu arada Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD ve bazı ülkeler tarafından geçici devlet başkanı olarak tanınan muhalefet lideri Juan Guaido’nun anayasayı ihlalden dolayı “er ya da geç” mahkemeler önünde hesap vereceği tehditinde bulundu.
Lübnan televizyonu el-Mayadeen’e konuşan Maduro, Guaido’nun ülkeyi bölmeye ve Trump yönetimini dışardan müdahaleye ikna etmeye çalıştığını öne sürdü.
Maduro, “Amerikan imparatorluğu topraklarımızdaki tek bir palmiye ağacına dokunmaya yeltensin burası yeni Vietnam’a döner” ifadesini kullandı.
Maduro, Guaido’yu kastederek, “Siyasetin bir oyun olduğunu ve anayasayı, yasaları ihlal edebileceğini düşünen bu kişi er ya da geç mahkemeler önünde hesap vermek zorunda kalacak” diye konuştu.
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