‘Kongre Venezuela’ya Askeri Operasyonu Desteklemeyecek’

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Demokrat Eliot Engel, Kongre’nin ABD’nin Venezuela’ya olası bir askeri müdahalesini desteklemeyeceğini söyledi.

Komisyonun Venezuela konulu bir oturumunda konuşan Engel, “Başkan’ın savaş tehditlerinden, Amerikan askeri müdahalesinin bir seçenek olmayı sürdürdüğü yönündeki sinyallerinden kaygı duyuyorum. (Oturuma konuşmacı olarak davet edilen) Tanıklarımıza ve diğer izleyen herkese şunu net söylemek isterim: ABD askeri müdahalesi bir seçenek değil” diye konuştu.

Engel ayrıca, Amerika’nın Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’ya getirdiği yaptırımların Venezuela halkı üzerindeki olası etkileri hakkında uyarılarda bulundu. Washington geçen ay Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun petrol gelirlerine erişimini sınırlamak amacıyla yeni yaptırımlar açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi üyesi Engel, “Maduro’yu sıkıştırma ihtiyacını anlıyorum ama Beyaz Saray eğer Maduro gelecek haftalarda iktidardan inmezse bu yaptırımların Venezuela halkı üzerinde yapabileceği potansiyel etkileri düşünmeli” dedi.

‘Baskılar er geç Maduro’yu yerinden edecek’