HABER

‘Kongre Venezuela’ya Askeri Operasyonu Desteklemeyecek’

13.02.2019 21:45 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Demokrat Eliot Engel, Kongre’nin ABD’nin Venezuela’ya olası bir askeri müdahalesini desteklemeyeceğini söyledi

‘Kongre Venezuela’ya Askeri Operasyonu Desteklemeyecek’

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Demokrat Eliot Engel, Kongre’nin ABD’nin Venezuela’ya olası bir askeri müdahalesini desteklemeyeceğini söyledi.

Komisyonun Venezuela konulu bir oturumunda konuşan Engel, “Başkan’ın savaş tehditlerinden, Amerikan askeri müdahalesinin bir seçenek olmayı sürdürdüğü yönündeki sinyallerinden kaygı duyuyorum. (Oturuma konuşmacı olarak davet edilen) Tanıklarımıza ve diğer izleyen herkese şunu net söylemek isterim: ABD askeri müdahalesi bir seçenek değil” diye konuştu.

Engel ayrıca, Amerika’nın Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’ya getirdiği yaptırımların Venezuela halkı üzerindeki olası etkileri hakkında uyarılarda bulundu. Washington geçen ay Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun petrol gelirlerine erişimini sınırlamak amacıyla yeni yaptırımlar açıklamıştı.
Temsilciler Meclisi üyesi Engel, “Maduro’yu sıkıştırma ihtiyacını anlıyorum ama Beyaz Saray eğer Maduro gelecek haftalarda iktidardan inmezse bu yaptırımların Venezuela halkı üzerinde yapabileceği potansiyel etkileri düşünmeli” dedi.
‘Baskılar er geç Maduro’yu yerinden edecek’

Aynı oturumda konuşan ABD’nin Venezuela özel temsilcisi Elliot Abrams, giderek artan uluslararası baskıların en nihayetinde Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun iktidardan inmesini sağlayacağı görüşünü dile getirdi.

Abrams, Maduro’nun ne zaman iktidardan ineceği konusunda bir tahmin belirtmedi ancak yönetimi içerisinde “kazanın kaynadığını” ve Venezuela liderinin “buna daha fazla dayanamayacağını” savundu.

Amerika’nın petrol yaptırımlarının ekonomik yıkıma uğramış vaziyetteki ülkede etkisini hissettirmeye başladığını ve petrol üretiminin yıl sonuna kadar yarı yarıya düşmesine neden olmasının beklendiğini kaydeden Abrams, Venezuela güvenlik güçlerini de Maduro’ya karşı ayaklanmaya çağırdı.

Maduro: ‘Guaido mahkeme önünde hesap verecek’

Bu arada Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD ve bazı ülkeler tarafından geçici devlet başkanı olarak tanınan muhalefet lideri Juan Guaido’nun anayasayı ihlalden dolayı “er ya da geç” mahkemeler önünde hesap vereceği tehditinde bulundu.

Lübnan televizyonu el-Mayadeen’e konuşan Maduro, Guaido’nun ülkeyi bölmeye ve Trump yönetimini dışardan müdahaleye ikna etmeye çalıştığını öne sürdü.

Maduro, “Amerikan imparatorluğu topraklarımızdaki tek bir palmiye ağacına dokunmaya yeltensin burası yeni Vietnam’a döner” ifadesini kullandı.
Maduro, Guaido’yu kastederek, “Siyasetin bir oyun olduğunu ve anayasayı, yasaları ihlal edebileceğini düşünen bu kişi er ya da geç mahkemeler önünde hesap vermek zorunda kalacak” diye konuştu.

PARTNEREn pahalı rotalar belirlendi! Bakın hangi ülkeler listeye girdiEn pahalı rotalar belirlendi! Bakın hangi ülkeler listeye girdi
Tedaviyi kabul etmeyen HDP’li vekil taburcu edildiTedaviyi kabul etmeyen HDP’li vekil taburcu edildi
Denizler Altındaki Hayatın İhtişamıDenizler Altındaki Hayatın İhtişamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

'Venezuela'nın Türkiye'ye giden altınları ne olarak geri dönüyor?'

'Venezuela'nın Türkiye'ye giden altınları ne olarak geri dönüyor?'

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

İran Devrim Muhafızları'na yönelik intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İran'da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü var

Son veda! Bu acıya yürek dayanmaz

Son veda! Bu acıya yürek dayanmaz

Kenya’da Cessna 206 tipi uçak düştü: 5 ölü

Kenya’da Cessna 206 tipi uçak düştü: 5 ölü

Belediye köpeklerin havlamasını yasakladı

Belediye köpeklerin havlamasını yasakladı

Rusya’da kutup ayıları nedeniyle ilan edilen ‘acil durum’ sürüyor

Rusya’da kutup ayıları nedeniyle ilan edilen ‘acil durum’ sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.