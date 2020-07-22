Kongre Yeni Corona Paketinde Uzlaşabilecek mi?

ABD’de Cumhuriyetçi ve Demokrat politikacılar dördüncü Corona virüsü yardım paketini ay sonundan önce Kongre’den geçirmeyi umuyor. Ancak bunu yapabilmeleri için önce aralarındaki farklılıkları aşmaları gerekiyor. Demokratlar’ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi, Mayıs ayında 3,4 trilyon dolarlık bir yardım paketini onaylamıştı. Senato’nun Cumhuriyetçi lideri Mitch McConnell Salı günü yaptığı açıklamada Senato’da çoğunluğu oluşturan Cumhuriyetçiler’in bu haftanın ilerleyen günlerinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir paketi açıklayacaklarını söyledi. Peki, dördüncü paket konusunda görüşmeler sürerken Demokratlar ve Cumhuriyetçiler hangi konular üzerinde uzlaşıyor, hangi konularda ayrı düşüyor? Aynı fikirde olunan konular Amerikalılar’a yapılacak doğrudan ödemeler: ABD Kongresi Mart ayının ilk günlerinde aile başına 2.400 dolarlık doğrudan yardım yapılmasına izin vermişti. Temsilciler Meclisi’nden geçen tasarınınsa hane başına 6.000 dolara kadar çıkan yeni doğrudan ödemelerin önünü açması bekleniyor. Cumhuriyetçiler de bir kez daha doğrudan ödeme yapılmasına destek veriyor.

Okullara yapılacak yardımlar: Her iki taraf da birçoğu bu ilkbaharda uzaktan eğitim vermek zorunda kalan ve Başkan Trump tarafından sonbaharda yüz yüze eğitime başlamak için baskı altında kalan okullara ve üniversitelere yaklaşık 100 milyar dolar yardım yapılmasını destekliyor. Cumhuriyetçi Senatör Roy Blunt’a göre iki taraf arasındaki önemli farklılıklardan biri Cumhuriyetçiler’in bu yardımın yarısını yüz yüze eğitim yapmaya çalışan okullara vermek istemesi. Sağlık harcamaları: Cumhuriyetçiler ve Demokratlar salgını kontrol altına almak için testlerin arttırılması ve diğer önlemlerin alınmasıyla hasta olanların tedavisini yapan hastanelerin ve sağlık hizmeti veren kurumların desteklenmesi amacıyla kaynakların arttırılmasına da destek veriyor. Trump yönetimi daha önce test için ayrılan kaynağın arttırılmasına karşı çıkıyordu, ancak bu tutumunu değiştirdi. Küçük işletmeler: Her iki taraf da Maaş Koruma Programı’nı sürdürmek istiyor. Program salgından olumsuz etkilenen küçük işletmelere kredi ve ödenek verilmesini sağlıyor.

Anlaşmaya varılamayan konular Ferdi davalara karşı koruma: Cumhuriyetçiler işletmeleri ve diğer kuruluşları salgından zarar görenlerin ferdi kaza davalarından korumak istiyor, Demokratlar ise bu korumaya karşı çıkıyor. Dava avukatlarını temsil eden ABD Yargı Birliği’ne göre şu ana kadar Corona virüsüyle bağlantılı 3.400 dava arasında ferdi kaza davalarının sayısı 161. Bordro vergisi indirimi: Trump maaşlardan kesilen vergilerin yüzde 7,65’ini azaltmak istiyor. Maaş bordrolarından kesilen verginin bu bölümü sosyal güvenlik ve yaşlılara yönelik sağlık hizmeti Medicare’e gidiyor. Ancak iki partiden Kongre üyeleri de bu konuya ilgi göstermiyor. Diğer kaynaklar: Demokratlar ABD Posta Hizmetleri, Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri, gıda yardımı, toplu taşıma sistemi, öğrenci kredi borcu affı ve bir dizi başka konuda ayrılacak kaynakların da tasarıda yer almasını istiyor, ancak genel harcamaları düşük tutmak isteyen Cumhuriyetçiler bunları desteklemiyor. Kararsız kalınan konular