Kongre Yeni Teşvik Paketini Değerlendiriyor

Vakaların artması sebebiyle işyerlerinin yeniden kapandığı, okulların tam anlamıyla yeniden açılamadığı ve işsizliğin arttığı bir dönemde, federal hükümetin devreye aldığı ekonomik yardımın süresi dolmak üzere.

Pandeminin tahribat gücünü bir kez daha arttırmasının, ABD Kongresi’ne maliyetli bir kurtarma paketi daha oluşturmaktan başka seçenek bırakmadığı yorumları yapılıyor.

Ülkede normalleşme kapsamında ekonomik faaliyete dönülmesinin ardından özellikle Teksas, Florida ve California gibi eyaletlerde vaka sayılarının yeniden artmasıyla birlikte, yeni bir kurtarma paketi daha gündemde.

ABD Kongresi, salgın yüzünden birçok eyalette ekonomik faaliyetlerin askıya alınmasının yol açtığı maddi kaybı hafifletmek amacıyla, Amerikan tarihinin en büyük kurtarma planı olarak kayda geçen 2 trilyon 200 milyar dolarlık paketi kabul etmişti.

Salgın döneminde işsiz kalanlar, ekonomik kaybı gidermek amacıyla yürürlüğe konulan plan kapsamında, her eyalet yönetimi tarafından belirlenen maddi destek dışında federal hükümetten haftada 600 dolarlık ödeme alıyor. Bu ödemeler 25 Temmuz’da sona erecek.

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, temsil ettiği Kentucky eyaletindeki bir hastaneyi ziyareti sırasında, virüsün sihirli bir şekilde ortadan kaybolmayacağını söylemişti.

Kongre üyeleri Pazartesi günü ülkeyi Corona virüsü uçurumunun önünden almaya çalışmak üzere yeniden işbaşı yapıyor. Beyaz Saray test yapılması ve virüsün yayılmasını önleme konusundaki kararı büyük ölçüde eyaletlere bırakmayı tercih etse de federal müdahalenin eksikliği, Temsilciler Meclisi ve Senato’yu yeni bir yardım paketi hazırlamaya zorladı.

Toplam miktarı 1 trilyon dolar aşan teklifini açıklamaya hazırlanan Senatör McConnell paketin Cumhuriyetçiler’in tamamının desteğini alamama olasılığını kabul ediyor.

Beyaz Saray şimdiden bazı değişiklikler öneriyor. Cumhuriyetçiler arasında farklı görüşler dikkat çekiyor ve Demokratlar’la yaşanacak bir görüş ayrılığının bütün süreci rayından çıkarabileceği yorumları yapılıyor.