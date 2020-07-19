Kongre Yeni Teşvik Paketini Değerlendiriyor

ABD’de Corona virüsü vaka sayılarının yeniden artmasının ardından Kongre yeni bir ekonomik destek paketini değerlendiriyor.
ABD Kongresi, salgın yüzünden birçok eyalette ekonomik faaliyetlerin askıya alınmasının yol açtığı maddi kaybı hafifletmek amacıyla, Amerikan tarihinin en büyük kurtarma planı olarak kayda geçen 2 trilyon 200 milyar dolarlık paketi kabul etmişti.
Ülkede normalleşme kapsamında ekonomik faaliyete dönülmesinin ardından özellikle Teksas, Florida ve California gibi eyaletlerde vaka sayılarının yeniden artmasıyla birlikte, yeni bir kurtarma paketi daha gündemde.
Pandeminin tahribat gücünü bir kez daha arttırmasının, ABD Kongresi’ne maliyetli bir kurtarma paketi daha oluşturmaktan başka seçenek bırakmadığı yorumları yapılıyor.
Ekonomik yardımın süresi dolmak üzere
Vakaların artması sebebiyle işyerlerinin yeniden kapandığı, okulların tam anlamıyla yeniden açılamadığı ve işsizliğin arttığı bir dönemde, federal hükümetin devreye aldığı ekonomik yardımın süresi dolmak üzere.
Salgın döneminde işsiz kalanlar, ekonomik kaybı gidermek amacıyla yürürlüğe konulan plan kapsamında, her eyalet yönetimi tarafından belirlenen maddi destek dışında federal hükümetten haftada 600 dolarlık ödeme alıyor. Bu ödemeler 25 Temmuz’da sona erecek.
Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, temsil ettiği Kentucky eyaletindeki bir hastaneyi ziyareti sırasında, virüsün sihirli bir şekilde ortadan kaybolmayacağını söylemişti.
Kongre üyeleri Pazartesi günü ülkeyi Corona virüsü uçurumunun önünden almaya çalışmak üzere yeniden işbaşı yapıyor. Beyaz Saray test yapılması ve virüsün yayılmasını önleme konusundaki kararı büyük ölçüde eyaletlere bırakmayı tercih etse de federal müdahalenin eksikliği, Temsilciler Meclisi ve Senato’yu yeni bir yardım paketi hazırlamaya zorladı.
Toplam miktarı 1 trilyon dolar aşan teklifini açıklamaya hazırlanan Senatör McConnell paketin Cumhuriyetçiler’in tamamının desteğini alamama olasılığını kabul ediyor.
Beyaz Saray şimdiden bazı değişiklikler öneriyor. Cumhuriyetçiler arasında farklı görüşler dikkat çekiyor ve Demokratlar’la yaşanacak bir görüş ayrılığının bütün süreci rayından çıkarabileceği yorumları yapılıyor.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, test kapasitesinin arttırılması, okulların ve işyerlerinin yeniden açılması sürecinde yeni standartların uygulanması amacıyla 3 trilyon dolarlık daha kapsamlı bir ekonomik destek paketi sunmuştu.
Pelosi: ‘‘Zaman daralıyor’’
‘’Son zamanlarda Beyaz Saray’daki eski Cumhuriyetçiler’in burnunda tüttüğünü’’ belirten Nancy Pelosi, Watergate skandalı sebebiyle istifa ederek görevi bırakan Richard Nixon dönemine atıfta bulunarak, ‘’Görüş ayrılığı yaşasak da en azından o dönem ülkemizin yönetimi konusunda ortak bir taahhüdümüz vardı’’ dedi.
Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar açısından siyasi risklerin yüksek olmasının yanı sıra, dünyada en fazla virüs vakasının görüldüğü ABD geneli de sağlık riskiyle karşı karşıya. ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nun iki eski lideri Kongre’ye daha fazla adım atması çağrısında bulundu.
Kongre geçen Mart ayı başında ekonomik teşvik paketini değerlendirdiği sırada ABD’de birkaç yüz vaka vardı. Mart ayı sonunda Kongre 2.2 trilyon dolarlık paketi kabul ettiğinde, vaka sayıları 100 bini aşmış, can kaybı da 2 bini geçmişti.
Bugünse ABD’de can kaybı 140 bine yakın, toplam vaka sayısı da 3 milyon 600 bini geçti.
Pandeminin ilk aylarında New York ve California gibi Amerika’nın büyük kent ve eyaletlerini vuran salgın şimdiyse ülkenin güney ve batısında büyük küçük, kırsal kentsel pek çok yeri etkisi altına almış durumda.
Morg kapasitesinin aşılması sebebiyle New York’taki hastanelerin dışında görülen soğuk hava depolu kamyonlar şimdi Arizona’da.
Pelosi’nin Mayıs ayında sunduğu tasarı test kapasitesinin ve filyasyon çalışmalarının arttırılması için 75 milyar dolar; okulların güvenli bir şekilde yeniden açılabilmesi için 100 milyar dolar; işten çıkarmaları önlemek ve zaruri çalışanların ücretlerini ödemek için nakde ihtiyaç duyan eyaletlere de 1 trilyon dolarlık yardım öngörüyor.
Senato Çoğunluk lideri McConnell, en son paketin kabul edilmesinin ardından Cumhuriyetçiler’in ekonominin toparlanacağını umması sebebiyle yeni bir kurtarma paketinde frene basmıştı. McConnell gelinen noktada yeni bir müdahaleye daha ihtiyaç olduğunu kabul ediyor.
Cumhuriyetçi liderin hazırladığı tasarının okullara 75 milyar dolar, Amerikalılara daha önce olduğu gibi 1.200 dolarlık nakit para yardımı yapılmasını öngörüyor. İşyerlerinin güvenli bir şekilde yeniden açılmasının beraberinde getireceği maliyeti karşılamak amacıyla şirketlere de vergi kredisi imkanı sağlanması bekleniyor.
McConnell, daha önce oybirliğiyle kabul edilen önceki teşvik paketlerinin aksine bu paketin onay almasının daha zor olacağı görüşünde. Pelosi’nin tasarısının kabul edilmesinden bu yana geçen 2 ayda ABD’de virüs yüzünden 50 bin kişi daha hayatını kaybetti, 2 milyon yeni vaka tespit edildi.
Nancy Pelosi, ‘’Eğer şimdi yatırım yapmazsak, durum daha da kötü olacak’’ diyor.