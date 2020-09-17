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Kongrede arbede, sandalyeler havada uçuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 18:13 | Son Güncelleme

Tokat’ta, sanayi esnafının katılımı ile yapılan kongrede arbede yaşandı.Tokat Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi olağan genel kurul toplantısı korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile açık havada yapıldı.

Tokat’ta, sanayi esnafının katılımı ile yapılan kongrede arbede yaşandı.

Tokat Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi olağan genel kurul toplantısı korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile açık havada yapıldı. Mevcut Kooperatif Başkanı Fehmi Çankaya ile Burhan Kıral’ın aday olduğu genel kurulda oy kullanma işlemi tamamlanırken üzere gerginlik yaşandı. İki taraf arasında sözlü tartışma ile başlayan arbedede sandalyeler havada uçuştu. Kavgaya çevik kuvvet polisi müdahale etti. Kısa süren gerginliği ekipler ve vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan arbede nedeniyle sosyal mesafe kuralları ise ihlal edildi. Kongrede oy kullanma işlemlerinin ardından sonuçların açıklanması bekleniyor.

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