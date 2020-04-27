Kongre’de Corona Salgınıyla İlgili 11 Eylül Tarzı Komisyon Kurulması Teklifi

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff, federal hükümetin Corona virüsü salgınına nasıl karşılık verdiğinin mercek altına alınması için 11 Eylül Araştırma Komisyonu’na benzer bir komisyon kurulması çağrısında bulundu ve bu konuda bir tasarı taslağı hazırladı.

Adam Schiff’in ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Demokrat Partili Kongre üyesinin tartışmaya açtığı taslak tasarıda, ülkenin Corona virüsü salgınına karşı verdiği yanıtın kapsamlı br değerlendirmeden geçirilmesi için iki partiden de temsilcilerin yer alacağı bir komisyon kurulması öngörülüyor.

Buna göre söz konusu komisyon, ABD hükümetinin bu salgın öncesinde krize ne kadar hazır olduğunu ve federal hükümetin salgına nasıl bir karşılık verdiğini inceleyecek, ülkenin gelecekteki olası salgınlara karşı koyma kabiliyetini geliştirmesi için tavsiyelerde bulunacak.

Schiff’in hazırladığı düzenleme, ABD’de 11 Eylül saldırıları sonrasında 2002 yılında yasayla kurulan komisyonu model alıyor. Taslak tasarı, fikirlerini almak üzere önce 11 Eylül komisyonunun eski üyelerine, Kongre üyelerine, senatörlere ve dışarıdan uzmanlara sunuluyor.