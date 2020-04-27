Kongre’de Corona Salgınıyla İlgili 11 Eylül Tarzı Komisyon Kurulması Teklifi

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff, federal hükümetin Corona virüsü salgınına nasıl karşılık verdiğinin mercek altına alınması için 11 Eylül Araştırma Komisyonu’na benzer bir komisyon kurulması çağrısında bulundu ve bu konuda bir tasarı taslağı hazırladı.
Adam Schiff’in ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Demokrat Partili Kongre üyesinin tartışmaya açtığı taslak tasarıda, ülkenin Corona virüsü salgınına karşı verdiği yanıtın kapsamlı br değerlendirmeden geçirilmesi için iki partiden de temsilcilerin yer alacağı bir komisyon kurulması öngörülüyor.
Buna göre söz konusu komisyon, ABD hükümetinin bu salgın öncesinde krize ne kadar hazır olduğunu ve federal hükümetin salgına nasıl bir karşılık verdiğini inceleyecek, ülkenin gelecekteki olası salgınlara karşı koyma kabiliyetini geliştirmesi için tavsiyelerde bulunacak.
Schiff’in hazırladığı düzenleme, ABD’de 11 Eylül saldırıları sonrasında 2002 yılında yasayla kurulan komisyonu model alıyor. Taslak tasarı, fikirlerini almak üzere önce 11 Eylül komisyonunun eski üyelerine, Kongre üyelerine, senatörlere ve dışarıdan uzmanlara sunuluyor.
Açıklamada, bu tür bir komisyonun kurulmasının, Kongre’nin, yönetimin şu anki adımlarını da sıkı denetim altına alması gerektiği gerçeğini değiştirmediğine vurgu yapıldı.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de dün yaptığı açıklamada, Corona virüsüne karşı atılmakta olan adımları ve Kongre’den geçen 2,3 trilyon dolarlık teşvik paketinin nasıl kullanıldığını denetlemek üzere, Demokrat Kongre üyesi Jim Clyburn başkanlığında bir komisyon kuracağını belirtmişti.
Tasarıda geçen 11 Eylül tarzı komisyonunsa kriz sona erdikten sonra çalışmalarına başlayacağı ve Pelosi’nin duyurduğu komisyonun çalışmalarını devralarak devam ettireceği belirtildi.
Komisyon neler yapacak?
Taslak tasarıya göre komisyon 10 üyeden oluşacak ve 11 Eylül komisyonunda olduğu gibi siyasi denge gözetilecek, halen federal yönetimde görev yapanlar komisyona alınmayacak,
Üyelerin kamu sağlığı, epidemiyoloji, acil durumlara hazırlık, silahlı hizmetler ve istihbarat gibi ilgili alanlarda deneyim sahibi olmasına önem verilecek,
Komisyon Başkan, Kongre ve Amerikan halkına ABD’deki salgın, ülkenin buna ne kadar hazır olduğu, virüsün ABD’ye ulaşmasından önceki istihbarat ve bilgi düzeyi, federal eyalet ve yerel yönetimlerin ve özel sektörün nasıl karşılıklar verdiğiyle ilgili gerçekler ve koşullar hakkında kapsamlı bir değerlendirme sunacak,
Bilgi almak ve halkı eğitmek için oturumlar ve kamuya açık etkinlikler düzenleyecek, gerekirse tanıklar için celpler yayınlayacak,
Kongre ve Beyaz Saray’a salgın hastalıklara karşı ülkenin nasıl daha hazır hale getirileceği konusunda somut tavsiyelerde bulunacak,
Krizin sona ermesi ve başkanlık seçimlerinin ardından, 2021 yılının Şubat ayı sonrasında kurulacak.