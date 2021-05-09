Kongre’de Cumhuriyetçi Parti'de Dengeler Değişiyor mu?

Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçi Parti’nin en üst düzey ismi Kevin McCarthy, Temsilciler Meclisi’nde partinin üç numaralı ismi Liz Cheney’e, koltuğunu korumak için parti içinde yapılacak seçimde destek vermeyeceğinin mesajını verdi.

McCarthy, bunun yerine Temsilciler Meclisi üyesi Elise Stefanik’e destek vereceğini kaydetti.

McCarthy, Cheney’nin Demokratlar’a karşı birleşik bir cephe ortaya koyamadığını kaydetti.

Fox News’a konuşan McCarthy, “Birlik olmalıyız ve bu liderlikte başlıyor, ileriye doğru giderken birlik olmak istiyoruz ve sanırım bu gerçekleşecek” dedi.

Cheney, eski Başkan Donald Trump’ın 2020 seçimlerine hile karıştığı yönündeki iddialarını sürekli eleştiriyor.

36 yaşındaki Stefanik’e daha önce Temsilciler Meclisi’nin iki numarası Steve Scalise ve eski Başkan Donald Trump da desteklerini açıklamıştı.

Stefanik özellikle komisyon oturumlarında Trump’ı hararetli savunmasıyla dikkat çekmişti.

Cheney’nin geleceği Temsilciler Meclisi’ndeki 212 Cumhuriyetçi tarafından Çarşamba günü yapılacak kapalı oturumda belli olacak.