Kongre’de Ekonomik Yardım Paketi Pazarlığı

ABD’de Corona virüsü vakalarındaki artış sürerken, Kongre’nin gündemi ekonomik yardım paketi. Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell Beyaz Saray’la görüşerek yeni bir teklifte bulundu. Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Donald Trump’ın Kongre tarafından kabul edilmesi halinde tasarıyı imzalayacağını söyledi.

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında yeni bir ekonomik yardım paketine ilişkin devam eden görüşmelerden sonuç çıkmamış, son olarak tıkanıklığın aşılması için iki siyasi partiden senatörler 900 milyar dolarlık ekonomik kurtarma paketi sunmuştu.

Ancak Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, yeni ekonomik paketin 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısı içine dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Hem Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, hem de 2020 başkanlık seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre galibi Joe Biden hızlı bir şekilde ekonomik yardım paketinin onaylanmasını ve yeni yılda da başka bir tasarının görüşülmesini gündeme getirdi.