Kongre’de Ekonomik Yardım Paketi Pazarlığı

ABD’de Corona virüsü vakalarındaki artış sürerken, Kongre’nin gündemi ekonomik yardım paketi. Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell Beyaz Saray’la görüşerek yeni bir teklifte bulundu. Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Donald Trump’ın Kongre tarafından kabul edilmesi halinde tasarıyı imzalayacağını söyledi.
Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında yeni bir ekonomik yardım paketine ilişkin devam eden görüşmelerden sonuç çıkmamış, son olarak tıkanıklığın aşılması için iki siyasi partiden senatörler 900 milyar dolarlık ekonomik kurtarma paketi sunmuştu.
Ancak Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, yeni ekonomik paketin 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısı içine dahil edilmesi gerektiğini söyledi.
Hem Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, hem de 2020 başkanlık seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre galibi Joe Biden hızlı bir şekilde ekonomik yardım paketinin onaylanmasını ve yeni yılda da başka bir tasarının görüşülmesini gündeme getirdi.
Hükümet kapanacak mı?
Kongre hükümetin kapanmaması için 11 Aralık’a kadar 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısını onaylamak zorunda.
Harekete geçilmemesi halinde bazı hükümet programları kesintiye uğrayabilir ve çok sayıda federal çalışan zorunlu izne ayrılabilir.
McConnell’ın önerisi neleri kapsıyor?
Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, yeni ekonomik yardım paketinin bütçe tasarısı paketiyle birleştirilmesi önerisinde bulundu.
Cumhuriyetçi senatörlerle görüştükten sonra gazetecilere açıklama yapan McConnell, Beyaz Saray ile konuya ilişkin istişarelerde bulunduğunu ve Başkan Donald Trump’ın kabul edebileceği bir tasarının özetini Cumhuriyetçi senatörlerle paylaştığını belirtti. McConnell söz konusu tasarıya ilişkin ayrıntı vermedi.
Ancak Senato’dan Cumhuriyetçi bir kaynağa göre, söz konusu taslak, McConnell’ın aylardır gündeme getirdiği ve Demokratlar tarafından reddedilen teklife çok yakın. Reuters’ın ulaştığı belgeye göre, söz konusu plan küçük işletmelere kredi ya da hibe olarak 332,7 milyar dolar ayrılmasını öngörüyor.
Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Salı günü konuyu görüşmek üzere biraraya gelmişti.
Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi uzlaşmaya varılması için McConnell’a bazı yeni öneriler iletti. Schumer düzenlediği basın toplantısında yeni önerilere ilişkin ayrıntı vermeyi reddetti.
Chuck Schumer, McConnell’ı Demokratlar’ın gündeme getirdiği farklı fikirleri birleştiren bir tasarı yerine ısrarla parti çizgisinde hazırlanan Cumhuriyetçi bir tasarının onaylanmasını sağlamaya çalışmakla suçladı.
Kongre üyeleri partiler üstü orta yol plan önermişti
Her iki siyasi partiden Kongre üyeleri Salı günü 908 milyar dolarlık bir ekonomik yardımı paketi önermişti.
Bu paket, küçük işletmelere, işsizlere, havayollarına ve pandemide ekonomik sorun yaşayan diğer sektörlere acil maddi destek sağlanmasını öngörüyor.
Tasarıya destek veren muhafazakarlar ve ılımlılar, paketin Kongre’de geniş bir kesime hitap edeceğini belirtiyor.
Temsil ettiği Alaska eyaletinde yılın karanlık ve soğuk zamanında işyerlerinin kapanmasına değinen Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski partiler üstü plan konusunda hızla harekete geçilmesi çağrısında bulundu.
Partiler üstü teklif 31 Mart’a kadar maddi destek sağlanmasını, oteller restoranlar ve diğer küçük işletmeler için de 228 milyar dolarlık Ücret Koruma Programı fonlarını kapsıyor.
Plan kapsamında, eyalet yönetimleri ve yerel yönetimlerin de doğrudan yardım alması öngörülüyor. Bu, Nancy Pelosi liderliğindeki Demokratlar’ın işten çıkarmaları önlemek amacıyla talep ettiği bir unsurdu.
Planla ilgili bilgi sahibi olan iki kaynağa göre, söz konusu teklifle, ABD havayolu şirketlerine dört ay boyunca çalışanların maaşlarının ödenmesi için 17 milyar dolarlık destek öngörülüyor.
ABD ulaşım sektörüne ayrılması planlanan 45 milyar dolarlık destek otobüs ve Amtrak trenlerini de kapsıyor. Ekonomik paket işletmeler ve okulları maddi sorumluluktan muaf tutan maddeyi de kapsıyor. Bu, Cumhuriyetçiler’in de ısrarla talep ettiği bir maddeydi.
Ancak söz konusu paketin miktarı Mitch McConnell’ın talep ettiği ve destek toplamaya çalıştığı 500 milyar dolarlık paketten fazla.
908 milyar dolarlık paket, pandemi döneminde işsiz kalanlara eyaletlerin verdiği yardıma ek olarak haftada 300 dolarlık işsizlik yardımı verilmesini öngörüyor.
Demokratlarsa, daha önce kabul edilen ekonomik yardım paketinde olduğu gibi haftalık işsizlik yardımının 600 dolar olmasını talep ediyordu.