Kongre’de Facebook’un ‘Libra’ Planına Öfke Büyüyor

Facebook’un kripto para birimi Libra projesine karşı tepkiler ABD’li senatörlerin ardından Temsilciler Meclisi üyelerince de bir kez daha dile getirildi. Facebook’un geçmişte sergilediği tutum nedeniyle böylesi bir uygulamada güvenilir olmadığını savunan Kongre üyeleri, Facebook ve diğer benzer kurumların mali hizmetler sektörüne girişlerinin önüne geçecek bir yasa tasarısı çalışmasını da gündeme getirdi.

ABD Kongre üyelerini Facebook’un kripto para birimi Libra projesinin güvenilir olacağına ikna etmeye çalışan Facebook yetkilisi David Marcus, dün Senato’da katıldığı oturumda senatörlerin ardından Temsilciler Meclisi üyelerinin de tepkileriyle karşılaştı. Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komisyonu üyelerinin büyük bir çoğunluğu Facebook’un böylesi bir hususta güvenilir olmadığı görüşünü savunurken, Facebook ve diğer benzer kurumların mali hizmetler sektörüne girişlerine kısıtlamalar getirecek bir yasa tasarısının taslak metni de komisyondaki oturum sırasında katılımcılarla paylaşıldı.