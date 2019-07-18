Kongre’de Facebook’un ‘Libra’ Planına Öfke Büyüyor

Facebook’un kripto para birimi Libra projesine karşı tepkiler ABD’li senatörlerin ardından Temsilciler Meclisi üyelerince de bir kez daha dile getirildi. Facebook’un geçmişte sergilediği tutum nedeniyle böylesi bir uygulamada güvenilir olmadığını savunan Kongre üyeleri, Facebook ve diğer benzer kurumların mali hizmetler sektörüne girişlerinin önüne geçecek bir yasa tasarısı çalışmasını da gündeme getirdi.
ABD Kongre üyelerini Facebook’un kripto para birimi Libra projesinin güvenilir olacağına ikna etmeye çalışan Facebook yetkilisi David Marcus, dün Senato’da katıldığı oturumda senatörlerin ardından Temsilciler Meclisi üyelerinin de tepkileriyle karşılaştı. Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komisyonu üyelerinin büyük bir çoğunluğu Facebook’un böylesi bir hususta güvenilir olmadığı görüşünü savunurken, Facebook ve diğer benzer kurumların mali hizmetler sektörüne girişlerine kısıtlamalar getirecek bir yasa tasarısının taslak metni de komisyondaki oturum sırasında katılımcılarla paylaşıldı.
Amerikalı yetkililerin oturum taleplerini kabul eden Facebook yönetimini temsilen, projeyi yürüten kıdemli uzman David Marcus Salı günü Senato’daki oturuma katılımının ardından Çarşamba günü de Temsilciler Meclisi üyeleri önündeydi. Komisyon başkanı Demokrat temsilci Maxine Waters, oturumda açılış konuşmasına, “Facebook’un dijital bir para birimi ve dijital bir cüzden üretme planlarıyla ilgili ciddi endişelerim var. Facebook’un bu planının hayata geçmesi halinde, firma ve ortakları, mevcut para birimlerinin istikrarını bozabilecek inanılmaz büyük bir ekonomik güç elde edecektir” sözleriyle başladı.
Facebook’a pilot proje önerisi
Demokrat Kongre üyesi Brad Sherman ise Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’in komisyon önünde ifade vermesine yönelik çağrılarını yineledi ve eleştirilerini, “Bazıları inovasyonun iyi olduğunu söylüyor. Bu yüzyıl içinde yaşanan en önemli inovasyonu Usama Bin Ladin iki uçağı kulelere doğru uçurma fikrini ürettiğinde gördük. Ama bu proje Amerika’ya ondan bile daha fazla zarar verebilir” ifadeleriyle aktardı.
Oturum sırasında, Facebook ve diğer benzer kurumların mevcut finans sektöründeki faaliyetlerini düzenlemeye sokacak bir yasa tasarısının taslak metni de gündeme getirildi.
Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Carolyn Maloney ise Facebook’un böyle bir projeyi hayata geçirmesinden yana olmadığı halde en azından bir yıl boyunca, ABD gözetiminde pilot bir Libra projesi yürütmeyi önerdi. Facebook temsilcisi Marcus ise pilot proje fikrini reddederek, kurumunun gerekli önlem ve işlemleri tamamlamadan projeye başlamayacağı sözünü yineledi.
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