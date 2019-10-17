"Kongrede Genel Başkanımız tek aday olacak"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun tek aday olacağını belirtti.

Yazıcı, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 3 Kasım'da yapılacak 7. Olağan Büyük Kongre'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kongrenin, Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirileceğini belirten Yazıcı, "Kongre hazırlıklarımıza aylar öncesinden başladık. Partimiz için olağan bir kongre olsa da hazırlıklarımız bütün teşkilatlarımız ve ilgili kurullarımızla birlikte olağanüstü bir gayretle yürütülmektedir." dedi.

Yazıcı, "Gelecek Saadet ile gelecek" sloganıyla kongreye gideceklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Kongre vesilesi ile kadroya önemli takviyelerin yapılması, parti programının düzenlenmesi, tüzük değişikliği ve yeni kurulacak politika kurulları ile bir bütün olarak çalışmalarımız yürütülmektedir. Herkes için 'İşte bu benim partim' dedirtecek bir hazırlıkla kongremizi gerçekleştireceğiz."