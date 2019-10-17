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"Kongrede Genel Başkanımız tek aday olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2019 12:47 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı: - "(7. Olağan Büyük Kongre) Kongremizde Genel Başkanımız tek aday olacak. Kadromuzu güçlendirecek bir şekilde çalışma yürütülmekte ve aynı zamanda parti programımız güçlendirilmektedir"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun tek aday olacağını belirtti.

Yazıcı, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 3 Kasım'da yapılacak 7. Olağan Büyük Kongre'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kongrenin, Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirileceğini belirten Yazıcı, "Kongre hazırlıklarımıza aylar öncesinden başladık. Partimiz için olağan bir kongre olsa da hazırlıklarımız bütün teşkilatlarımız ve ilgili kurullarımızla birlikte olağanüstü bir gayretle yürütülmektedir." dedi.

Yazıcı, "Gelecek Saadet ile gelecek" sloganıyla kongreye gideceklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Kongre vesilesi ile kadroya önemli takviyelerin yapılması, parti programının düzenlenmesi, tüzük değişikliği ve yeni kurulacak politika kurulları ile bir bütün olarak çalışmalarımız yürütülmektedir. Herkes için 'İşte bu benim partim' dedirtecek bir hazırlıkla kongremizi gerçekleştireceğiz."

- Karamollaoğlu tek aday olacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun siyasi parti liderlerine yaptığı ziyaretlere değinen Yazıcı, "Herkesle ve her kesimle görüşebilen, herkesin sorunlarını dinleyip çözüm arayışlarını sunan tek siyasal hareket Saadet Partisidir." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, kongrede genel başkanlık için kimlerin aday olacağı sorusu üzerine, "Kongremizde Genel Başkanımız tek aday olacak. Kadromuzu güçlendirecek bir şekilde çalışma yürütülmekte ve aynı zamanda parti programımız güçlendirilmektedir. Türkiye'nin bütün meselelerine çözüm üretecek ve adeta iktidara hazırlık kadrosu olarak nitelendirdiğimiz politika kurulları hazırlıklarımız da sürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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Saadet Partisi Saadet Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı

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