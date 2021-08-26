Kongre’de Görev Yapan Polisler Trump’a Dava Açtı

ABD’de 6 Ocak’ta Kongre’ye düzenlenen baskın sırasında saldırıya uğrayan ve dövülen Kongre Polisi mensupları eski Başkan Donald Trump’a, müttefiklerine ve aşırı sağcı iki gruba dava açtı. Polis memurları bu kişileri 6 Ocak tarihinde “azgın bir grubu” bilinçli olarak Kongre’nin seçim sonucunu onayladığı oturumu engellemek için göndermekle suçladı.

Başkent Washington’da federal mahkemede açılan davada Trump, beyaz ırkın üstünlüğünü savunan şiddet ve aşırılık yanlısı grupla birlikte çalışmakla, destekçilerinin Ku Klux Klan’la Mücadele Yasası’nı ihlal etmeleri için kampanya düzenlemekle ve iktidarda kalmak için yurtiçi terör eylemleri düzenlemekle suçlandı.

Dava, Medeni Haklar Kanunları İçin Avukatlar Komisyonu tarafından yedi polis memuru adına açıldı. Davada eski Başkan Donald Trump’ın yanı sıra müttefiki Roger Stone, Proud Boys ve Oath Keepers sağcı gruplarının üyelerine suçlamalar yapıldı.

Geçen aylarda Kongre’nin Demokrat üyeleri tarafından benzer iki dava daha açılmıştı. Davalarda Trump ve yandaşlarının eylemlerinin Kongre’nin kuşatılmasına, onlarca polis memurunun yaralanmasına, Joe Biden’ın başkanlığının onaylandığı oturumun engellenmesine ve canları tehdit altında kalan Kongre üyelerinin saklanarak kaçmasına neden olduğu iddiasında bulunuluyor.

Son olarak Temsilciler Meclisi’nin bir komisyonu, istihbarat daireleri, güvenlik güçleri ve diğer devlet kurumlarından belgeler isteyerek soruşturma başlattı. Komisyon en geniş kapsamlı belge talebini Ulusal Arşiv’e yaparak Trump ve eski ekibi hakkında bilgi istedi.

Meclis komisyonu tarafından bu hafta talep edilen belgeler, öfkeli Trump taraftarlarının Kongre’ye nasıl sızabildiğine ve Demokrat Joe Biden'ın başkanlık zaferinin onaylanmasını nasıl bölündüğüne dair uzun, partizan ve öfkeli bir soruşturma sürecinin başlangıcı olması bekleniyor.

Trump, komisyonu uzun süredir mevcut yasal ayrıcalık ilkelerini ihlal etmekle suçluyor. Ancak Trump’ın ekibi Perşembe günü açılan davayla ilgili yorum yapmadı.

Trump, "Yürütme makamının yetkileri, sadece benim yönetimim ve benimle çalışan vatanseverler adına değil, ABD Başkanlık Ofisi ve ülkemizin geleceği adına da savunulacaktır" dedi.

Davada birçok kişinin Joe Biden ve Kamala Harris'in göreve gelmesini önlemek, Kongre'nin seçim oylarını saymasını ve Kongre Polisi’nin yasal görevlerini yerine getirmesini engellemek için güç, gözdağı ve tehdit kullanmak için komplo kurdukları iddia ediliyor.

İddianamede polis memurlarının olaylar sırasında aldıkları yaralara ayrıntılarıyla yer verildi.

