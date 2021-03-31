Kongre’de Görevli İki Polis Memuru Trump’a Dava Açtı

ABD Kongresi binasında görev yapan iki polis memuru, 6 Ocak’ta yaşanan olayları kışkırttığı gerekçesiyle eski Başkan Donald Trump’a dava açtı. Polis memurları, Kongre binasının Trump yanlısı gösterilerce bir süreliğine işgal edilmesi sonucunda uğradıkları fiziksel ve duygusal hasarlardan esi başkanın sorumlu olduğunu öne sürüyor.
Kongre polis teşkilatında 17 yıldır görev yapan James Blassingame ile 11 yıldır görev yapan Sidney Hemby, başkent Washington’daki ABD Bölge Mahkemesi’nde açtıkları davada en az 75’er bin dolar tazminat talep ediyor.
Dava dilekçesinde, davalı Donald Trump’ın 6 Ocak 2021’de, seçimlerin sonucunu tersine çevirmeye çalışan destekçilerini isyana kışkırtmak suretiyle yanlış bir idare sergilediği ve Kongre polisleri üzerinde fiziksel ve duygusal hasarlara neden olduğu belirtildi.
Trump, biri polis memuru 5 kişinin yaşamını yitirdiği olaylardan sorumlu olduğu suçlamalarını reddediyor. Trump’ın ofisinden davayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
İki polis memuru davada, eski Cumhuriyetçi başkanın, Demokrat Joe Biden’ın kazandığı 3 Kasım seçimleri öncesi ve sonrasındaki konuşmaları, yorumları, Twitter mesajları ve başkan adaylarının televizyon tartışmaları sırasındaki açıklamalarına da atıfta bulundu.
Dava dilekçesinde, Trump’ın 2020 seçim kampanyası boyunca şiddeti kışkırttığı ve seçimlere hile karıştığı yönündeki yanlış iddiasını sürekli gündemde tuttuğu belirtildi.
Dilekçede, “Trump, 2016 kampanyası ve başkanlığı boyunca, rakiplerine karşı şiddet tehdidinde bulundu, takipçilerini şiddet eylemleri sergilemeye teşvik etti ve beyaz ırkın üstünlüğünü savunanlar, aşırı sağcı nefret grupları dahil takipçilerinin şiddet eylemlerine göz yumdu” ifadesine yer verildi.
Davada ayrıca Trump’ın seçimlerden sonraki aylarda destekçilerini 6 Ocak’ta Kongre binasına gitmeye ve “Seçimin Çalınmasına Engel Olmaya” çağırdığına işaret edilerek, “Trump’ın 6 Ocak mitingiyle ilgili olarak 19 Aralık’ta paylaştığı tweet, destekçilerinin birçoğu tarafından resmen silahlanma çağrısı şeklinde algılandı” denildi.