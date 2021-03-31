Kongre’de Görevli İki Polis Memuru Trump’a Dava Açtı

ABD Kongresi binasında görev yapan iki polis memuru, 6 Ocak’ta yaşanan olayları kışkırttığı gerekçesiyle eski Başkan Donald Trump’a dava açtı. Polis memurları, Kongre binasının Trump yanlısı gösterilerce bir süreliğine işgal edilmesi sonucunda uğradıkları fiziksel ve duygusal hasarlardan esi başkanın sorumlu olduğunu öne sürüyor.

Kongre polis teşkilatında 17 yıldır görev yapan James Blassingame ile 11 yıldır görev yapan Sidney Hemby, başkent Washington’daki ABD Bölge Mahkemesi’nde açtıkları davada en az 75’er bin dolar tazminat talep ediyor.

Dava dilekçesinde, davalı Donald Trump’ın 6 Ocak 2021’de, seçimlerin sonucunu tersine çevirmeye çalışan destekçilerini isyana kışkırtmak suretiyle yanlış bir idare sergilediği ve Kongre polisleri üzerinde fiziksel ve duygusal hasarlara neden olduğu belirtildi.

Trump, biri polis memuru 5 kişinin yaşamını yitirdiği olaylardan sorumlu olduğu suçlamalarını reddediyor. Trump’ın ofisinden davayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İki polis memuru davada, eski Cumhuriyetçi başkanın, Demokrat Joe Biden’ın kazandığı 3 Kasım seçimleri öncesi ve sonrasındaki konuşmaları, yorumları, Twitter mesajları ve başkan adaylarının televizyon tartışmaları sırasındaki açıklamalarına da atıfta bulundu.