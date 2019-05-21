Kongre'de Kapalı Oturumda İran Konuşulacak

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan brifing aldıktan sonra yaptığı açıklamada “Geride kalan birkaç hafta süresince İran’ın petrol boru hatlarına ve diğer ülkelerin gemilerine saldırdığı ve Amerika’nın Irak’taki çıkarlarına yönelik tehdit oluşturduğu çok net” açıklamasını yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Trump açıklamalarına Twitter hesabından paylaştığı ve Büyük İskender’in sözlerinden de alıntı yaptığı mesajıyla “Saygı göstermeyi deneyin, işe yarar” diyerek karşılık verdi.

Başkan Donald Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada da İran’ın düşmanca yaklaşımlarına en sert şekilde tepki verileceğini söylemişti.

Üst düzey isimler, aralarında iki Suudi petrol gemisinin de bulunduğu tankerlere yönelik saldırıların ardında İran’ın olduğuna dair Amerikalı yetkililerin, şüphelerini dile getirmelerinin ardından Kongre üyeleriyle bu konuda da bilgiler paylaşacaklar.

Graham, Twitter hesabından paylaştığı mesajında da “Hata Amerika’nın ya da başka bir ülkenin değil, İran’ındır. İran Amerikalı personele ya da Amerika’nın çıkarlarına yönelik tehditlerini harekete geçirirse buna ezici bir askeri karşılık vermeliyiz. Taviz vermeyin Sayın Başkan” ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü de Demokrat Senatör Tim Kaine ise “Amerika’nın şu an Ortadoğu’da başka bir savaşa girişmesi deliliktir. İran bir savaş son derece yıkıcı olur. Benim görüşüme göre Başkan istedi diye İran’la savaşa girmek anayasaya aykırıdır. Savaş kararını Kongre verir, Başkan değil. Bir dizi provakasyonla savaşın kaçınılmaz olduğu konusunda bizleri yanıltmak Başkan’ın işi değildir” dedi.

Demokrat Senatör Chris Murphy de Twitter hesabından “Kimse İran’ın yaptıklarını savunmamalı. Yıllardır kontrolden çıkmış durumdalar. Aptalca savaşlar tarafların yanlışlıkla karşı tarafın eylemlerinin saldırgan ya da proaktif olduğuna inandığında başlar” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Amerika 5. Filosu Arap Denizi’ndenki devriye ve tatbikatlarını arttırdığını açıkladı. Pentagon ayrıca bölgeye bombardıman uçakları yolladı.