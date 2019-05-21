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Kongre'de Kapalı Oturumda İran Konuşulacak

21.05.2019 14:18 | Son Güncelleme

Trump yönetiminin üst düzey isimleri, bugün kapalı oturumda Kongre üyelerine, İran’ın Ortadoğu’daki tehditlerine ilişkin bilgiler verecekler.

Kongre'de Kapalı Oturumda İran Konuşulacak

Trump yönetiminin üst düzey isimleri, bugün kapalı oturumda Kongre üyelerine, İran’ın Ortadoğu’daki tehditlerine ilişkin bilgiler verecekler.

Söz konusu brifingte konuşacak isimler arasında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Patrick Shanahan ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford olacak.

Üst düzey isimler, aralarında iki Suudi petrol gemisinin de bulunduğu tankerlere yönelik saldırıların ardında İran’ın olduğuna dair Amerikalı yetkililerin, şüphelerini dile getirmelerinin ardından Kongre üyeleriyle bu konuda da bilgiler paylaşacaklar.

Başkan Donald Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada da İran’ın düşmanca yaklaşımlarına en sert şekilde tepki verileceğini söylemişti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Trump açıklamalarına Twitter hesabından paylaştığı ve Büyük İskender’in sözlerinden de alıntı yaptığı mesajıyla “Saygı göstermeyi deneyin, işe yarar” diyerek karşılık verdi.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan brifing aldıktan sonra yaptığı açıklamada “Geride kalan birkaç hafta süresince İran’ın petrol boru hatlarına ve diğer ülkelerin gemilerine saldırdığı ve Amerika’nın Irak’taki çıkarlarına yönelik tehdit oluşturduğu çok net” açıklamasını yaptı.

Graham, Twitter hesabından paylaştığı mesajında da “Hata Amerika’nın ya da başka bir ülkenin değil, İran’ındır. İran Amerikalı personele ya da Amerika’nın çıkarlarına yönelik tehditlerini harekete geçirirse buna ezici bir askeri karşılık vermeliyiz. Taviz vermeyin Sayın Başkan” ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü de Demokrat Senatör Tim Kaine ise “Amerika’nın şu an Ortadoğu’da başka bir savaşa girişmesi deliliktir. İran bir savaş son derece yıkıcı olur. Benim görüşüme göre Başkan istedi diye İran’la savaşa girmek anayasaya aykırıdır. Savaş kararını Kongre verir, Başkan değil. Bir dizi provakasyonla savaşın kaçınılmaz olduğu konusunda bizleri yanıltmak Başkan’ın işi değildir” dedi.

Demokrat Senatör Chris Murphy de Twitter hesabından “Kimse İran’ın yaptıklarını savunmamalı. Yıllardır kontrolden çıkmış durumdalar. Aptalca savaşlar tarafların yanlışlıkla karşı tarafın eylemlerinin saldırgan ya da proaktif olduğuna inandığında başlar” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Amerika 5. Filosu Arap Denizi’ndenki devriye ve tatbikatlarını arttırdığını açıkladı. Pentagon ayrıca bölgeye bombardıman uçakları yolladı.

Bu arada İran yönetimi, Amerika’yla savaş istemediğini ama masaya oturmak niyetinde de olmadıklarını söylediler.

İki ülke arasındaki açıklamalar tam soğumaya başlama eğilimi gösterirken İran, uranyum zenginleştirme kapasitesini dört katına çıkardığını duyurdu.

İran söz konusu uranyum zenginleştirilmesinin enerji amaçlı kullanılacağını belirtti. Ancak İran yönetimi iki hafta önce yaptığı açıklamayla nükleer anlaşmada imzası bulunan ülkelerin taahhütlerini yerine getirmemesi halinde 60 gün içerisinde İran’ın yeniden uranyum zenginleştirmeye başlayacağını ilan etti.

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