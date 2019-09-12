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Kongre'de Trump’ın Azledilme Süreciyle İlgili Oylama

12.09.2019 18:15 | Son Güncelleme

ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi Perşembe sabahı önemli bir oturuma ev sahipliği yapıyor. Adalet Komisyonu üyeleri, Başkan Donald Trump’ın görevden alınmasını gerektirecek bir suçlama getirip getirmeme konusunda oy verecek

Kongre'de Trump’ın Azledilme Süreciyle İlgili Oylama

ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi Perşembe sabahı önemli bir oturuma ev sahipliği yapıyor. Adalet Komisyonu üyeleri, Başkan Donald Trump’ın görevden alınmasını gerektirecek bir suçlama getirip getirmeme konusunda oy verecek.

Usulen yapılacak oylama, Adalet Komisyonu Başkanı’na, görevdeki ABD başkanının azledilmesinin yolunu açıp açmama konusunda bilgi toplamak amacıyla toplantılar düzenlemesine olanak sağlayacak. Oylanacak tasarı aynı zamanda Trump’ın hukuk ekibine, sunulacak her bilgiye yazılı yanıt vermesini öngörüyor.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerry Nadler, azil oturumlarının kamuoyu ve Kongre için bilgilendirici olmasının yanı sıra ABD Başkanı’na kendisi hakkında sunulan delillere yanıt vermesini sağlamak için bu adımların atıldığını söyledi.

Başkanın azledilme süreciyle ilgili maddelerin Temsilciler Meclisi’nin tüm üyelerince onaylanması gerekiyor. Ancak Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’nun Trump aleyhine oy kullanması zor görünüyor.

ABD Kongresi’nde Başkan Donald Trump hakkında vergi beyanında bulunmaması, hakkındaki utanç verici hikayelerin kamuoyuyla paylaşılmasını önlemek için sus parası vermesi, halkın vergilerinin Trump otel ve tesislerinde harcanmasıyla ilgili birçok iddia farklı yasama komisyonlarınca araştırılıyor.

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