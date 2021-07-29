Kongre’de Uygur Grubu Kuruldu

ABD Kongresi’nde Çin’in Şincan Uygur Özerk bölgesinde Uygurlar’a karşı insan hakları ihlallerine dikkat çekmek ve bu konuda çıkacak yasaları desteklemek amacıyla bir Uygur Grubu kuruldu. Konuyla ilgili açıklamayı New York eyaletinden Demokrat Kongre üyesi Tom Suozzi ve New Jersey eyaletinden Cumhuriyetçi Kongre üyesi Chris Smith yaptı.

Temsilciler Meclisi üyesi Souzzi, Çin’in Uygurlar’a muamelesini “21’inci yüzyılın koordinasyon içinde yapılan en büyük insan hakları istismarı’’ olarak değerlendirdi. Souzzi ‘‘Yalnızca Kongre üyeleri olarak değil, insan olarak da yurtdışındaki temel insan onuru ve özgürlüklerini destekleme sorumluluğumuz var’’ diye konuştu.

Temsilciler Meclisi üyesi Smith de ‘‘Uygurlar’a ve Kazaklar gibi diğer Müslüman etnik azınlıklara karşı devam eden soykırım ve bu grupların kitlesel olarak tutuklanması, Çin Komünist Partisi tarafından işlenen korkunç suçlardır” dedi.

Smith, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jingping’in işkenceyle bütün bir Uygur toplumunu yok etmeye çalıştığını belirtti ve ‘‘ABD sessiz kalmayacaktır. Uygur Grubu, ezilenlerle dayanışma içinde, Komünist Çin hükümetinin Şincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki acımasız insan hakları ihlallerine dikkat çekecek ve dünyanın en kötü insan hakları dramlarından birini sona erdirmek için çalışacaktır" sözlerini kullandı.

Uygurlar Kampanyası Başkanı Rushan Abbas da Kongre’nin bir Uygur Grubu kurma kararını memnunlukla karşıladı. Abbas, “Çin Komünist Partisi, Uygurları soykırımla ortadan kaldırmayı, dünya çapında demokrasiyi ve özgürlüğü yıkmayı hedeflediği için Uygur Grubu’nun oluşturulması kutlanmalıdır’’ diye konuştu.

Abbas, ‘‘Umarız dünya bu grubu kendi ülkelerinde soykırımı durdurmak amacıyla benzer koalisyonlar kurmak için bir örnek olarak görür’’ dedi.

Yapılan açıklamada Çin Komünist Partisi’nin on yıldan kısa bir süre içinde, Şincan'da bir milyondan fazla Uygur'u zorla gözaltına aldığı belirtildi. Çin hükümetinin bu gözaltı tesislerinin “yeniden eğitim” veya “yoksulluğu hafifletme” programları için olduğunu iddia ettiği, ancak bağımsız raporların ve tutuklulardan alınan ifadelerin, zorla çalıştırma, cinsel istismar, zorla kısırlaştırma ve çocuklara saldırılar yoluyla Uygur halkını ve kültürünü ortadan kaldırmak için sistematik bir çaba gösterildiğini ortaya koyduğu kaydedildi.

Partilerüstü bir düşünce kuruluşu olan RAND’ın uydu verilerine dayana son incelemesinin de Çin Komünist Partisi’nin bu gözaltı kamplarını büyüttüğünü gösterdiği belirtildi.

‘‘Kongre, Çin Kongre-İcra Komisyonu, Tom Lantos İnsan Hakları Komisyonu ve Kongre yargı komisyonları aracılığıyla, Uygur İnsan Hakları Politikası Yasası ve Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası gibi yasaları destekleyerek bu ihlalleri ele almak için önemli ilk adımları attı’’ denilen açıklamada daha yapılacak çok şey olduğuna dikkat çekildi. Kongre’nin bu platformu Amerikan halkının ve dünya toplumunun Şincan'da neler olup bittiğinin farkında olmasını sağlamak ve Kongre’nin eyleme geçmesiyle hesap verebilirliğinin önemini vurgulamak için kullanacağı belirtildi.

