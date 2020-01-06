Kongredeki Demokratlar, Trump'ın "Süleymani" adımını sorguluyor

WASHINGTON (AA) - ABD Kongresindeki Demokratlar, Başkan Donald Trump'ın savaş yetkilerini sınırlandırmayı öngören bir tasarıyı bu hafta içi Temsilciler Meclisine getirmeyi ve Kasım Süleymani'nin öldürülmesi kararının kamuya açık oturumda tartışılmasını istiyor.

ABD-İran gerilimi artarken Kongredeki Demokratlar, Trump'ın Süleymani ile ilgili adımının ve İran'a yönelik açıklamalarının ardından harekete geçti.

Washington Post gazetesine konuşan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff, Trump'ın Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin talimatının kamuya açık bir oturumda tartışılmasını istediklerini açıkladı.

Schiff, "Başkan, bizi İran'la savaşa girebileceğimiz bir yola soktu. Bu kesinlikle Kongrenin müdahil olması gereken bir durum." değerlendirmesini yaptı.

Schiff, Trump'ın "İran bize saldırırsa orantısız şekilde karşılık veririz" sözünün de kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Savaş Yetkisi Yasası" kapsamında Trump'ın bu tür bir askeri eylem hakkında Kongreye mutlaka bildirimde bulunması gerektiğinin altını çizdi.