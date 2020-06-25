Kongre'deki Demokratlardan İsrail’e "Batı Şeria" Mektubu

ABD Temsilciler Meclisi’nin 189 Demokrat üyesi, İsrail hükümetine hitaben bir mektup kaleme aldı. Mektupta Batı Şeria’nın bazı bölümlerinin İsrail tarafından tek taraflı ilhak edilmesi girişimleri karşısında duyulan kaygı dile getirildi. Demokrat üyelerinden Illinois eyaletinin 9’uncu bölge temsilcisi Jan Schakowsky, aynı eyaletin 10’uncu bölge temsilcisi Brad Schneider ile Florida’nın 22’nci bölge temsilcisi Ted Deutch ve Kuzey Carolina’nın 4’üncü bölge temsilcisi David Price liderliğinde kaleme alınan mektup, Başbakan Benyamin Netanyahu, Başbakan Vekili ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi’ye hitaben yazıldı. Mektupta ABD-İsrail ilişkileri ve İsrailliler ile Filistinliler arasında doğrudan görüşmelerle varılması planlanan iki devletli çözüm için uzun zamandır devam eden iki partili desteğe vurgu yapıldı. Kongre üyeleri mektupta ‘‘Korkumuz, herhangi bir tek taraflı eylemin, tarafları müzakerelerden ve üzerinde uzlaşılmış bir anlaşmadan daha çok uzaklaştırması’’ diye yazdı.

Mektupta, Temsilciler Meclisi’nde 2019’da kabul edilen 246 ve 326 numaralı kararlar referans gösterildi. Meclis’teki Demokratlar bu kararlarda iki devletli çözümü ve ABD ile İsrail arasındaki tarihi ikili ilişkileri destekleyen söylemlere onay vermiş; İsrail’in güvenliği ve Filistinliler’in kendi kaderini tayin etme hakkının tanınmasının Kongre tarafından desteklendiği belirtilmişti. Mektuba imza atan Kongre üyeleri tek taraflı ilhakın, Arap ülkeleriyle yakın işbirliğinin ortak tehditlerle mücadeleye katkı sağlayabileceği bir dönemde, İsrail’in Arap ülkeleriyle normalleşme konusundaki kayda değer ilerlemesine gölge düşürebileceği, Ürdün’ün güvenliğini tehlikeye atabileceği ve İsrail’i buna bağlı ciddi risklerle karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulundu. Metinde ayrıca bu tek taraflı eylemlerin İsrail’in Avrupalı dostlarıyla ve dünyanın diğer ülkelerindeki müttefikleriyle arasında ciddi sorunlara neden olabileceği belirtildi ve ‘‘Bu büyük risklerin güçlü ve güvenli bir İsrail’in uzun vadeli çıkarlarına nasıl hizmet ettiğini anlayamıyoruz’’ denildi.