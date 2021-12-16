Kongre'den 770 Milyar Dolarlık Savunma Yasasına Onay

ABD Senatosu'nun büyük çoğunluğu, 770 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) destekleyerek tasarıyı geçirdi ve imza için Başkan Joe Biden'a gönderdi. Biden'ın tasarıyı imzalaması bekleniyor.

100 sandalyeli Senato'da gerek Demokrat gerekse Cumhuriyetçi Partili senatörlerden destek alarak 10'a karşı 89 oyla kabul edilen ve her yıl yeniden oylanan yasa, ABD Savunma Bakanlığı'na aktarılacak fonları belirliyor ve bakanlığın politikalarına yön veriyor.

Tasarı, geçen hafta da Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde partilerüstü destek görmüş ve 70'e karşı 363 oyla kabul edilmişti.

NDAA, çok sayıda sektör ve çıkar çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. Bunun nedeni, geniş bir yelpazeye yayılan meseleleri kapsaması ve her yıl Kongre'den geçirilerek yasalaşan tek büyük tasarı olması.

NDAA, son 60 yıldır her yıl Kongre'den geçerek yasalaşıyor.

2022 yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, askeri harcamalara 770 milyar dolar ayrılmasını öngörüyor. Bu miktar, Başkan Joe Biden'ın talep ettiği tutardan 25 milyar dolar daha fazla ve geçen yılki bütçeye göre yüzde 5 daha yüksek.

Temsilciler Meclisi'yle Senato'daki Demokrat ve Cumhuriyetçi Partililer arasında geçen yoğun müzakerelerin sonucu olan tasarı, askerlerin maaşının yüzde 2,7 oranında arttırılmasını, yeni askeri uçak ve gemi satın alınmasını, jeopolitik tehditlerle mücadelede yeni stratejiler geliştirilmesini de kapsıyor.

Tasarı bunun yanısıra Rusya ve Çin'e karşı koyulması şartı getiriyor. Bunun bir parçası, Ukrayna silahlı kuvvetlerine destek sağlamayı hedefleyen 300 milyon dolarlık Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi, 4 milyar dolarlık Avrupa Savunma Girişimi ve 150 milyon dolarlık Baltık Güvenlik İşbirliği.

Tasarıda Çin'le ilgili olaraksa Pasifik Caydırma Girişimi'ne 7,1 milyar dolar ayrılması, Tayvan'ın savunması için Kongre'den destek açıklaması alınması, Savunma Bakanlığı'nın Çin'in Şincan bölgesinde imal edilen ürünleri satın almasının yasaklanması maddeleri bulunuyor.

Öte yandan tasarı, askeri yargı sisteminde yapılması öngörülen yenilikleri de içeriyor. Bunun içinde tecavüz, cinsel saldırı ve diğer ciddi suçların askeri komutanlardan bağımsız olarak yargılanıp yargılanmamasına ilişkin karar alma da var.

Bu değişiklik, askeri komutanların tüm suçları yargılama yetkisini tamamen değil, kısmen kaldırıyor. Demokrat Partili Senatör Kirsten Gillibrand, silahlı kuvvetlerdeki binlerce cinsel saldırı vakasına yanıt olarak sistemi değiştirmek için uzun yıllar çaba göstermişti. Bu vakalar içinde birçoğu hakkında takibat yapılmamıştı.

"Suriye için savunma ve diplomasi stratejisi"

2022 yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında ABD'nin Suriye stratejisine ilişkin ayrıntılar da yer alıyor. Tasarıya göre Başkan, yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki 90 gün içinde Dışişleri Bakanı aracılığı ve Savunma Bakanı'yla eşgüdüm içinde ABD'nin Suriye'ye yönelik savunma ve diplomasi stratejisini açıklayan raporu Kongre'deki ilgili komisyonlara sunacak.

Sözkonusu rapor, ABD'nin Suriye'ye yönelik diplomasi stratejisini içerecek. Rapora ABD'nin Suriye'deki ulusal çıkarları ve arzulanan nihai hedeflerini ilerletmek için gereken diplomatik hedeflerin tanımları da dahil edilecek. Rusya ve Türkiye gibi Suriye'de faaliyet gösteren kilit yabancı unsurlarla iletişim dahil bu hedeflere ulaşmak için gereken diplomasi ve dış politika araçları da raporda yer bulacak

Rapor ayrıca ABD'nin Suriye'ye yönelik savunma stratejisini de kapsayacak. Buna ABD'nin güvenlik hedefleri, Suriye'nin kuzeydoğusundaki ABD askeri varlığının amaçları ve arzulanan nihai durum, güvenlik sorumluluklarının Suriye Demokratik Güçleri'ne devredilmesine ilişkin takvim, IŞİD unsurlarının statüsü, Türkiye ve Suriye Demokratik Güçleri arasındaki gerginlikleri azaltma stratejisi ve Suriye'de faaliyet gösteren İran'a yakın milislerden kaynaklanan tehdidi bertaraf etmek için uzun vadeli bir yaklaşım da dahil olacak.

