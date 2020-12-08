Kongre’den Bütçe ve Yardım Paketinde Ara Formül

Hoyer, hükümetin kapanmamasını sağlayacak geçici bütçeyi Çarşamba günü oylayacaklarını, diğer yandan da ekonomik yardım paketi görüşmelerinin süreceğini söyledi.

Temsilciler Meclisi’nin iki numaralı Demokrat Kongre üyesi Steny Hoyer, Twitter’dan paylaştığı mesajında şimdiye kadar bütçe tasarısı konusunda anlaşmaya varılamamasından hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

Yeni ekonomik yardım paketini 1.4 trilyon dolarlık bütçe tasarısına dahil etmeyi planlayan Kongre üyeleri ise hükümetin kapanmaması için geçici bir bütçe tasarısını onaylamaya karar verdi.

ABD’de federal dairelerin bütçelerinin süresi 11 Aralık Cuma günü doluyor. O güne kadar yeni bütçe tasarısının kabul edilmemesi halinde hükümet kapanacak.

ABD Kongresi’nden Bütçe ve Yardım Paketinde Ara Formül ABD Temsilciler Meclisi’nin, ekonomik yardım paketi konusunda görüşmelere zaman kazandırmak amacıyla, 1 haftalık geçici bir bütçe tasarısını Çarşamba günü oylaması bekleniyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ve Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, uzun süredir beklenen ekonomik yardım paketini kapsamlı bütçe tasarısı paketine dahil etmeyi umuyordu.

Ancak müzakerelerde henüz anlaşmaya varılamadığı için Kongre ara formül için harekete geçmek zorunda kaldı.

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler 908 milyar dolarlık partilerüstü bir yardım paketi teklifinde bulunmuş ve çok sayıda Kongre üyesi de pakete destek vermişti.

“Görüşmeler doğru yönde ilerliyor”

Hafta sonu boyunca paketi görüşen Kongre üyeleri paketin son şekline ilişkin henüz bir anlaşmaya varamadı.

Ancak Trump yönetiminden olumlu açıklamalar geldi. Washington Post’a konuşan Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow, yardım paketi görüşmelerinin doğru yönde ilerlediğini ve Trump yönetimi ile Kongre’nin anlaşmaya yakın olduğunu söyledi.

“Çift dipli resesyon riski”

ABD Ticaret Odası Kongre’ye gönderdiği bilgi notunda, ekonomik yardım paketinin devreye girmemesi halinde “çift dipli’’ bir resesyon riskini beraberinde getirebileceği ve bu durumda küçük işletmelerin kalıcı bir şekilde kapanarak milyonlarca kişinin işsiz kalabileceği uyarısında bulundu.