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“Kongre’den Çalınan Bilgisayar Rusya’ya Satılmaya Çalışılmış Olabilir’’

18.01.2021 21:48 | Son Güncelleme:
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“Kongre’den Çalınan Bilgisayar Rusya’ya Satılmaya Çalışılmış Olabilir’’

ABD Kongresi’nin Trump yanlıları tarafından işgal edilmesine ilişkin soruşturmayı yürüten yetkililer, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ofisinden çalındığı belirtilen diz üstü bilgisayarın Rus istihbaratına satılmaya çalışılıp-çalışılmadığını inceliyor

ABD Kongresi’nin Trump yanlıları tarafından işgal edilmesine ilişkin soruşturmayı yürüten yetkililer, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ofisinden çalındığı belirtilen diz üstü bilgisayarın Rus istihbaratına satılmaya çalışılıp-çalışılmadığını inceliyor.

Federal Soruşturma Dairesi (FBI) görevlisi, söz konusu iddianın soruşturulduğunu, Pazar günü, Pennsylvanialı Riley June Williams adlı kadın aleyhinde açılan dava kapsamında verilen yazılı ifadede açıkladı.

Williams, 6 Ocak günü Kongre binasına yasadışı şekilde girmek ve içeridekileri Nancy Pelosi’nin ofisine yönlendirmekle suçlanıyor.

Kongre binasındaki ofislerden elektronik cihazların çalınması, yetkililerin bir süredir kaygıyla gündeme getirdiği bir konuydu. ABD Savcı Vekili Michael Sherwin, olayın ardından yaptığı açıklamada, elektronik cihazların çalınmasının ulusal güvenlik unsurlarını tehlikeye atmış olabileceğini söylemişti.

Mahkemeye iletilen yazılı ifadede, ihbarın, FBI’ın Williams’ın eski erkek arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişiden geldiği belirtildi.

Bu kişi, Williams’ın diz üstü bilgisayarı ya da hafıza diskini Rusya’daki bir arkadaşına satmayı amaçladığını ve bu kişinin de daha sonra cihazı Rusya’nın yabancı istihbarat servisi olan SVR’ye satmayı planladığını iddia etti.

İhbarda bulunan kişiye göre cihazın Rusya’ya iletilmesi planı, bilinmeyen sebeplerden dolayı hayat geçirilemedi.

FBI’dan yapılan açıklamada, Williams’ın Pennsylvania’da annesiyle birlikte yaşadığı belirtilen adreste artık bulunmadığı, telefon numarasının artık geçerli olmadığı ve sosyal medya hesaplarını da kapattığı belirtildi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin sözcüsü Drew Hammill, konuya ilişkin yorum yapmadı.

Hammill, Kongre baskınından iki gün sonra Temsilciler Meclisi’nde sunumlar sırasında kullanılan diz üstü bilgisayarın Pelosi’nin ofisindeki konferans salonundan çalındığını belirtmişti.

Bu diz üstü bilgisayarla Williams’ın çalmakla suçlandığı cihazın aynı olup-olmadığı belirsiz

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