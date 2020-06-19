Kongre'den Federal Basın Kurumlarındaki İşten Çıkarmalara Tepki

ABD Temsilciler Meclisi’nin iki Demokrat üyesi, ABD Küresel Medya Dairesi’nin (USAGM) yeni üst düzey yöneticisi Michael Pack’in, kurum çatısı altındaki üç federal basın kuruluşunun yöneticilerini görevden almasına sert tepki gösterdi. Hafta başında yemin ederek göreve başlayan Michael Pack, Çarşamba akşam saatlerinde Voice of America’nın da bağlı olduğu USAGM çatısı altındaki diğer basın kuruluşları Middle East Broadcasting Networks (Ortadoğu Yayın Ağları), Radio Free Asia (Özgür Asya Radyosu) ve Radio Free Europe/Free Liberty’nin (Özgür Avrupa Radyosu) genel müdürlerini görevden aldığını açıklamıştı. ABD Temsilciler Meclisi Tahsisat Komisyonu Başkanı Demokrat Nita Lowey ve Dışişleri Komisyonu Başkanı Demokrat Eliot L. Engel işten çıkarmalarla ilgili yaptıkları ortak basın açıklamasında, “Michael Pack’in göreve geldiği ilk hafta attığı bu sert adım şok edici. Pack’in, Trump yönetiminin siyasi hedeflerini, demokrasi ve özgürlüğün temel direği olan bağımsız basını teşvik etme ve koruma prensiplerinin önüne geçirme niyetiyle, kritik önem taşıyan bu basın dairesine vereceği yön bizi derinden kaygılandırıyor” ifadelerini kullandı.

Associated Press haber ajansına göre Pack, işten çıkarmalarla ilgili kararına herhangi bir gerekçe sunmadı; ancak USAGM’in tepe yöneticisi olarak yetkisi dahilinde hareket ettiğini belirtti. VOA Genel Müdürü Amanda Bennett ve yardımcısı Sandra Sugawara, hafta başında istifalarını yeni CEO Pack’a sunmuştu. Pack’in federal basın kuruluşlarının yöneticilerini işten çıkarma kararına Senato Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Demokrat Bob Menendez de tepki gösterdi ve bu adımın USAGM’in bağımsızlığına zarar verebileceği uyarısını yaptı. Perşembe günü, Corona virüsüyle ilgili Senato’da düzenlenen bir komisyon toplantısında yaptığı açılış konuşmasında USAGM’deki gelişmelere de değinen Senatör Menendez, “Pack toplu işten çıkarma çılgınlığına girişti. Yerlerine siyasi kimliği olan vasıfsız isimleri getirmek için basın kuruluşlarının genel müdürlerini görevden alması USAGM’in misyonuna ve icraatlarına derinden zarar verir. Beyaz Saray’ın Pack’in ataması konusunda neden bu kadar ısrarcı olduğu belli oldu. Artık USAGM’i kişisel bir sözcüye dönüştürebilecekler” dedi.

Michael Pack, işten çıkarmalarla ilgili açıklamasından önce Çarşamba sabahı VOA çalışanlarına da ilk mesajını e-posta ile gönderdi ve bütçesini ABD hükümetinden alan bir kurum olsa da VOA’in dünya çapında bağımsız habercilik yükümlülüğünü savunacağı sözü verdi. Pack, mesajında VOA’in yayıncılık ilkelerini ve dünyanın dört bir yanındaki cesur gazetecilerinin bağımsızlığını koruma taahhüdünde bulundu. Pack çalışanlara gönderdiği mesajda ‘’Attığım ve atacağım her adım USAGM’in itibarının yeniden inşası, moralin yükseltilmesi ve içeriğin geliştirilmesi için olacak. Kongre’de, Başkan’a ve Amerikan halkına bu planı gerçekleştirmek için söz verdim. Aslında bunları tek taraflı olarak gerçekleştirmiyorum. Aksine bu plan, hem Kongre’nin hem de geçmiş yönetimin onayladığı ve geliştirdiği, iki tarafın da ifade şekline bütünüyle uygun bir plan. İki parti de daha önce bu kurumun, yasalarla belirlenmiş görevini uygulamada yetersiz kaldığını ve miadının dolmuş olduğunu kolayca kabul etmişti’’ ifadelerini kullandı.