Kongre’den Güney Kıbrıs’a Silah Ambargosunu Kaldırma Girişimi

ABD Temsilciler Meclisi, içinde Güney Kıbrıs’a 32 yıldır uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasının da bulunduğu, “2020 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası”nın (NDAA) kendi versiyonunu onayladı.

197’ye karşı 220 oyla geçen yasaya, Temsilciler Meclisi’nde azınlıkta bulunan hiçbir Cumhuriyetçi Partili üye destek vermedi. Ancak geçen ay geçen Senato versiyonunda da benzer bir ek madde bulunmasından dolayı, Kongre’nin iki kanadının oluşturacağı ortak tasarıda Güney Kıbrıs maddesinin kabul edilmesi olasılığı kuvvetli.

Savunma Bakanlığı’nın politikaları ve bütçesi üzerinde belirleyici öneme sahip NDAA, Kongre’nin her yıl geçirdiği ve yasalaştırdığı birkaç tasarıdan biri konumunda bulunuyor. Yarım yüzyıldan uzun süredir her yıl yasalaşan bir düzenleme olmasından dolayı Kongre üyeleri bunu geniş yelpazede politika adımları için bir araç olarak kullanıyor.

Tasarının Temsilciler Meclisi versiyonundaki Güney Kıbrıs maddesi Demokrat Partili Rhode Island üyesi David N. Cicilline tarafından eklendi. Güney Kıbrıs’ın silah alımında başka ülkelere bağımlı kaldığının altını çizen Cicilline, bu durumun ABD’nin ulusal çıkarlarına da tehdit oluşturduğunu savunuyor.