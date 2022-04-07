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Kongre'den Rusya’yı Cezalandıracak İki Tasarıya Onay

07.04.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Kongresi, Ukrayna’yı işgalinden dolayı Rusya’nın daha fazla ekonomik bedel ödemesi için iki tasarıyı onayladı. Tasarılardan biri Rusya’nın ticarette “en çok kayırılan ülke” statüsünü kaldırırken, diğer tasarıyla bu ülkeden petrol ithalatı yasaklanıyor

Kongre'den Rusya’yı Cezalandıracak İki Tasarıya Onay

ABD Kongresi, Ukrayna’yı işgalinden dolayı Rusya’nın daha fazla ekonomik bedel ödemesi için iki tasarıyı onayladı. Tasarılardan biri Rusya’nın ticarette “en çok kayırılan ülke” statüsünü kaldırırken, diğer tasarıyla bu ülkeden petrol ithalatı yasaklanıyor.

Senato’da yapılan oylamada, hem Rusya hem de Rusya’nın yakın müttefiki Belarus için Daimi Normal Ticari İlişkiler statüsünün kaldırılmasını öngören tasarı 100 senatörün tamamının “evet” oyuyla geçti. Bundan kısa süre sonra yapılan enerji tasarısı oylamasında da sonuç yine 0’a karşı 100 şeklinde oldu.

Senato onayının ardından tasarılar Temsilciler Meclisi’ne gönderildi ve burada da yapılan oylamalarda ilk tasarı 3’e karşı 420, ikinci tasarı da 9’a karşı 413 oyla kabul edildi. Başkan Joe Biden’ın her iki tasarıyı da imzalayarak yasalaştırması bekleniyor.

Ticaret tasarısı, Biden yönetiminin Rusya ve Belarus’tan ithal ürünlere gümrük vergisini arttırmasının önünü açıyor. Enerji tasarısı da Biden’ın daha önce imzaladığı, Rusya’dan petrol, doğalgaz ve kömür ithalatını yasaklayan kararnameyi yasaya dönüştürüyor.

Senato Finans Komisyonu Başkanı Senatör Ron Wyden, “Bu paket Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve oligark dostları üzerinde ekonomik baskının her bir aracını devreye sokuyor. Putin’in Rusya’sı, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana var olan ekonomik düzenin parçası olmayı hak etmiyor” açıklamasını yaptı.

Temsilciler Meclisi her iki tasarıyı da bu yıl içerisinde geçirmişti; ancak tasarılar, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki bazı anlaşmazlıklar nedeniyle Senato’da takılmıştı.

ABD yasaları, Rusya ve Belarus’un ticaret statüsünü değiştirmeyi Kongre’nin onaylamasını gerektiriyor.

Dün geç saatlerde sağlanan uzlaşmayla senatörler hem ticaret hem de enerji konusundaki tasarıları birlikte ele almayı kabul etmişti. Tasarılar üzerinde Senato’da yapılan birtakım teknik değişiklikler nedeniyle, Temsilciler Meclisi’nin tekrar onayı gerekiyordu.

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