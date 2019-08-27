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Kongre’den Trump’a ‘Türkiye’ye Yaptırım Uygula’ Çağrısı

27.08.2019 21:38 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sisteminin ikinci parti teslimatının bu sabah başladığını açıklamasına ABD Kongresi’nden tepki geldi. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, Twitter hesabından bir açıklama yayınladı ve Türkiye’ye yaptırım çağrısında bulundu

Kongre’den Trump’a ‘Türkiye’ye Yaptırım Uygula’ Çağrısı

Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sisteminin ikinci parti teslimatının bu sabah başladığını açıklamasına ABD Kongresi’nden tepki geldi. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, Twitter hesabından bir açıklama yayınladı ve Türkiye’ye yaptırım çağrısında bulundu.

Dış İlişkiler Komisyonu Twitter mesajında Hurriyet Daily News’un konuyla ilgili haberini paylaştı ve Başkan Trump’ı Türkiye’ye yaptırım uygulamaya çağırdı.

Açıklamada, “Başkan Trump, Türkiye’ye ABD kanunlarının gerektirdiği şekilde S-400 hava savunma sistemi aldığı için yaptırım uygulamalısınız. Türkiye’nin çıkarlarına en iyi hitap edecek olan ortaklık Kremlin’le yaptığı değil ABD’yle yapacağı ortaklıktır” ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı S-400'lerin ikinci tur teslimatıyla ilgili bugün şu açıklamayı yapmıştı:

“Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de imzalanmış, sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci batarya malzemelerinin intikali 12-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Bu kapsamda S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara’ya intikaline bugün itibariyle başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir."

Ankara’nın Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alması ABD’yle arasındaki siyasi gerilimin büyümesine neden oluyor. Türkiye’ye yaptırım uygulanması gerektiği görüşü Kongre’de sık sık dile getiriliyor.

Amerika, Türkiye’nin bu hamleyi hayata geçirerek S-400 teslimatının başlamasının ardından Ankara’ya yaptığı Patriot füze savunma sistemi satın alması teklifini de geri çekmişti.

Ayrıca ABD Türkiye’yi F-35 savaş uçaklarının ortak üretimi ve satışı programından çıkartmış, Türk pilotların F-35 savaş uçağı eğitimlerine de son vermişti.

Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı bir açıklamada, "Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması söz konusu değildir. Bugüne kadar 1,4 milyar dolar ödeme yapmıştır. Türkiye'de üretimler devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ise Türkiye'nin güvenliği için bu sistemi aldıklarını belirtmiş ve “F-35 vermiyor musunuz? Biz o konuda da yine tedbirlerimizi alırız, başka yerlere döneriz” demişti.

Trump yönetimi, Rus S-400 füze savunma sistemlerinin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı ve F-35 savaş uçaklarının gizli teknik özelliklerinin Rusya'nın eline geçme ihtimali nedeniyle Türkiye’nin bu sistemi almasına karşı çıkıyor.

Kongre üyeleri, 2017 tarihli CAATSA (Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) kapsamında Türkiye’ye Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi aldığı gerekçesiyle yaptırım uygulanması gerektiğini dile getiriyor.

CAATSA, Rusya Federasyonu’nun savunma ya da istihbarat sektörleriyle ya da bunlar adına çalışan kurum ve kişilerle önemli düzeyde alışverişte bulunan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Trump ise Türkiye’ye bu bağlamda ne zaman yaptırım uygulanacağı sorulduğunda ‘‘Türkiye’yle ilgili duruma bakıyoruz. Türkiye’yi suçlamıyorum çünkü, bir felaket olan Obama dönemine kadar dayanan çok sebep var’’ diye konuşmuştu.

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