Kongre’den Trump’ı Görevden Alma Çağrıları

Trump için 25’inci maddenin işletilmesi çağrısı sadece Demokratlar’dan değil kendi partisi Cumhuriyetçi Parti’ye mensup Kongre üyelerinden de geliyor. Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyelerinden Adam Kinzinger, Twitter hesabı üzerinden görüntülü bir mesaj yayınlayarak, Başkan Trump’ın görevden alınması için 25’inci maddenin yürürlüğe konması çağrısında bulundu.

Demokrat Senatör Schumer, “Eğer Başkan Yardımcısı ve Kabine inisiyatif almayı reddederse, Kongre Başkan’ı azletmek için yeniden toplanmalı” dedi.

Schumer yaptığı yazılı açıklamada, “Dün ABD Kongresi’nde yaşananlar ABD’ye karşı Başkan tarafından kışkırtılan bir isyandı. Başkan bir gün bile daha görevde kalmamalı” ifadesini kullandı.

Schumer, Pence’nin bu yönde bir adım atmaması halinde Kongre’nin harekete geçerek, Trump için azil sürecini başlatacağını söyledi.

Kinzinger açıklamasında, “Tüm göstergeler, Başkan’ın sadece görevinden ya da ettiği yeminden değil, gerçekliğin kendisinden de koptuğuna işaret ediyor” ifadesini kullandı.

2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat aday adayları arasında da yer alan Senatör Amy Klobuchar da CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, Trump’ın kabinesinin gerekirse 25’inci maddeyi işletmek için harekete geçmeye hazır olması gerektiğini söyledi.

Klobuchar, “Eğer durum böyle devam ederse buna hazır olmalarında fayda var çünkü kendi ülkemizin hükümetine karşı bir isyana önderlik eden bir başkana sahip olamazsınız” dedi.

Bu arada, Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’ın Başkan Trump hakkında azil tasarısı üzerinde çalıştığı yönünde haberler geliyor.

Demokrat Kongre üyesi David Cicilline Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Demokrat üyeler Ted Lieu ve Jamie Raskin’le birlikte Başkan’ın görevden alınmasına yönelik bir azil tasarısının maddelerini diğer üyelerle görüştüklerini belirtti.

