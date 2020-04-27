Kongre’den Trump’ın Dünya Sağlık Örgütü Kararına Soruşturma 

Demokrat Kongre üyesi ve Dışişleri Komisyonu Başkanı Engel, Pompeo’ya mektubunda WHO’ya mali yardımın kesilmesi kararını, ‘‘dikkatleri yönetimin salgın karşısında attığı adımlardan siyasi sebeple başka yöne kaydırma çabası’’ olarak niteledi. Engel, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan mali katkının askıya alınması kararıyla bağlantılı kayıtların ve bilgilerin paylaşılmasını istedi.

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, Trump yönetiminin Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) mali katkıyı askıya alma kararına ilişkin soruşturma başlattı. Komisyon Başkanı Eliot Engel, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya yazdığı mektupta, Trump yönetimi için “Covid-19 salgını yerine Dünya Sağlık Örgütü’nü hedef alması durumu daha da zorlaştıracak” dedi.

Engel yazdığı mektupta Dünya Sağlık Örgütü’nü, üye devletlerin sunduğu katkılarla güçlendirdiği ölçüde işlevlerini yerine getirebilen ve kusursuz olmayan bir kuruluş olarak niteledi. “Daha önce benzeri görülmemiş bu acil durum sırasında bazı hatalar yaptı. Kuruluşun güçlendirilmesi reformlarına destek veririm. Ancak dünya Covid-19 trajedisiyle mücadele derken Dünya Sağlık Örgütü’ne mali katkıyı kesmek çözüm değil. Salgının yayılmasının yavaşlatılması ve vaka sayılarının sabit çizgiye taşınmasında Dünya Sağlık Örgütü’nün göstermiş olduğu çabalar değerlidir” diye yazdı.

Engel, Trump yönetiminin salgına müdahalesininse “felaket” olduğunu savundu. “Şubat ayı boyunca Başkan kendisine yakın bazı danışmanlarla birlikte Amerikan halkını bu krizin kontrol altında olduğuna inanmaya teşvik etti. Ancak yaşanan tecrübe bunun tam tersinin doğru olduğunu gösterdi” ifadelerini kullandı.

ABD 2019 yılında Dünya Sağlık Örgütü’ne yaklaşık 500 milyon dolar katkı sağlamıştı. Trump yönetimi bir süre önce Corona virüsü salgını karşısında uluslararası toplumu geç uyardığı ve Çin odaklı tavır sergilediği gerekçesiyle örgüte yapılan mali katkıyı askıya aldığını açıklamıştı.

