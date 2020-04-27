HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kongre’den Trump’ın Dünya Sağlık Örgütü Kararına Soruşturma 

Kongre’den Trump’ın Dünya Sağlık Örgütü Kararına Soruşturma 

27.04.2020 22:48 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, Trump yönetiminin Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) mali katkıyı askıya alma kararına ilişkin soruşturma başlattı. Komisyon Başkanı Eliot Engel Dışişleri Bakanı Pompeo'ya gönderdiği mektupta salgın yerine WHO'nun hedef alınmasının durumu zorlaştıracağını söyledi

Kongre’den Trump’ın Dünya Sağlık Örgütü Kararına Soruşturma 

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, Trump yönetiminin Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) mali katkıyı askıya alma kararına ilişkin soruşturma başlattı. Komisyon Başkanı Eliot Engel, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya yazdığı mektupta, Trump yönetimi için “Covid-19 salgını yerine Dünya Sağlık Örgütü’nü hedef alması durumu daha da zorlaştıracak” dedi.

Demokrat Kongre üyesi ve Dışişleri Komisyonu Başkanı Engel, Pompeo’ya mektubunda WHO’ya mali yardımın kesilmesi kararını, ‘‘dikkatleri yönetimin salgın karşısında attığı adımlardan siyasi sebeple başka yöne kaydırma çabası’’ olarak niteledi. Engel, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan mali katkının askıya alınması kararıyla bağlantılı kayıtların ve bilgilerin paylaşılmasını istedi.

Komisyon Başkanı Engel, “Başkan Trump’ın küresel salgının ortasında Dünya Sağlık Örgütü’ne mali katkıyı askıya alma kararı insanların hayatlarını riske atıyor. Yönetimin bu karara ilişkin yaptığı açıklama yetersiz. Dışişleri Komisyonu, ABD’nin küresel liderlikten çekilmesinin arkasındaki sebepleri anlamak konusunda kararlıdır” ifadelerini kullandı.

Engel yazdığı mektupta Dünya Sağlık Örgütü’nü, üye devletlerin sunduğu katkılarla güçlendirdiği ölçüde işlevlerini yerine getirebilen ve kusursuz olmayan bir kuruluş olarak niteledi. “Daha önce benzeri görülmemiş bu acil durum sırasında bazı hatalar yaptı. Kuruluşun güçlendirilmesi reformlarına destek veririm. Ancak dünya Covid-19 trajedisiyle mücadele derken Dünya Sağlık Örgütü’ne mali katkıyı kesmek çözüm değil. Salgının yayılmasının yavaşlatılması ve vaka sayılarının sabit çizgiye taşınmasında Dünya Sağlık Örgütü’nün göstermiş olduğu çabalar değerlidir” diye yazdı.

Engel, Trump yönetiminin salgına müdahalesininse “felaket” olduğunu savundu. “Şubat ayı boyunca Başkan kendisine yakın bazı danışmanlarla birlikte Amerikan halkını bu krizin kontrol altında olduğuna inanmaya teşvik etti. Ancak yaşanan tecrübe bunun tam tersinin doğru olduğunu gösterdi” ifadelerini kullandı.

ABD 2019 yılında Dünya Sağlık Örgütü’ne yaklaşık 500 milyon dolar katkı sağlamıştı. Trump yönetimi bir süre önce Corona virüsü salgını karşısında uluslararası toplumu geç uyardığı ve Çin odaklı tavır sergilediği gerekçesiyle örgüte yapılan mali katkıyı askıya aldığını açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu! Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu!
Koronavirüsün 6 yeni belirtisi tespit edildi!Koronavirüsün 6 yeni belirtisi tespit edildi!
Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat! Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat!

En Çok Okunan Haberler

Nur Yerlitaş'ın son notu yürek burktu

Nur Yerlitaş'ın son notu yürek burktu

'Pes' dedirten görüntü! Adım atacak yer yok

'Pes' dedirten görüntü! Adım atacak yer yok

Kritik toplantı sona erdi! Erdoğan alınan kararları açıkladı

Kritik toplantı sona erdi! Erdoğan alınan kararları açıkladı

Türkiye'de koronavirüsten 95 can kaybı daha

Türkiye'de koronavirüsten 95 can kaybı daha

Yıldız oyuncu Sercan Yıldırım'a Survivor şoku!

Yıldız oyuncu Sercan Yıldırım'a Survivor şoku!

Önemli koronavirüs kararı! Süre 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Önemli koronavirüs kararı! Süre 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

Diğer Haberler
Koronavirüse karşı Çin'den yeni adım! İnsanlar üzerinde denenmeye başlandı

Koronavirüse karşı yeni adım! İnsanlı deneyler başladı

Hafter'in kendisini 'devlet başkanı' ilan etmesine ABD'den ilk tepki

Hafter'in skandal kararına ABD'den ilk tepki

Fransa'da iki polise saldırı! Saldırganın ifadesi kan dondurdu

Fransa'da polislere saldırı! Saldırganın ifadesi kan dondurdu

Bomba iddia: Trump'ı kararından vazgeçirmeye çalışıyorlar

Bomba iddia: Trump'ı kararından vazgeçirmeye çalışıyorlar

ABD’li uzmanlar açıkladı! İşte koronavirüsün yeni belirtileri

Koronavirüsün 6 yeni belirtisi tespit edildi!

Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren açıklama: Salgın bitme noktasından çok uzak

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.