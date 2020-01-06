Kongre’den Trump’ın Savaş Yetkilerini Sınırlama Hamlesi 

Amerika’da Demokrat Partili siyasetçiler, Kasım Süleymani’nin ölüm emrini Kongre’ye danışmadan veren Donald Trump’ın yetkilerini sınırlandırmak için adım atmaya hazırlanıyor.

Başkan Donald Trump’ın İran’ın Süleymani’nin öldürülmesine karşı herhangi bir askeri misillemede bulunması durumda sert bir yanıt verileceğini söylemesi, hatta İran’ın kültürel mirası dahil bazı hedeflerin vurulabileceği tehdidi hem dünyadan hem ABD kamuoyunda tartışma yarattı.

Tatil sonrası yeniden açılan Kongre’de de milletvekillerini önemli bir hafta bekliyor. Senato’daki Demokrat partili üst düzey iki isim Trump’ın Kasım Süleymani’nin öldürülme emrinin gerekçelerinin derhal ABD kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.

Kasım Süleymani operasyonunu “kışkırtıcı ve orantısız” olarak niteleyen Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bu hafta Trump’ın İran’a yönelik askeri adımlarına sınırlandırma getirecek bir karar tasarısını oylanacağını açıkladı. Pelosi, Trump’ın bu adımının Amerikan vatandaşlarının hayatını tehlikeye attığını söyledi.