“Kongre’den Türkiye’ye yaptırımlar masada”

Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendiren Turkish Heritage Organization (THO) Başkanı Ali Çınar, S-400’ler nedeniyle Kongre’de ve Pentagon’da Türk-Amerikan ilişkilerindeki sıkıntıların devam ettiğini söyledi. Çınar, Kongre’den Türkiye’ye bazı ekonomik yaptırımların masada olduğunu kaydetti.

Türkiye-ABD ilişkileri İstanbul Aydın Üniversitesi’nde (İAÜ) gerçekleştirilen “ABD Türkiye İlişkilerinin Geleceği” konferansında ele alındı. Konferansta iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendiren Turkish Heritage Organization (THO) Başkanı ve İAÜ Öğretim Görevlisi Ali Çınar, Türkiye ve ABD ilişkilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kasım ayında ABD’ye yaptığı ziyaretle daha da hareketlendiğini belirtti. Çınar, ikili ilişkilerde diyaloğun açık olmasının önemli olduğunu söyleyerek, “Bu görüşmede ikili ilişkileri etkileyen birçok konu konuşuldu. Ancak maalesef Kongre ve Pentagon’da Türk-Amerikan ilişkileri arasında sıkıntılar devam ediyor. Öncelikle Amerika’nın YPG/PKK’ya destek vermesi Türkiye tarafında büyük bir rahatsızlığa neden oluyor. Ayrıca Kongre’de S-400’ler konusunda bazı yaptırımlar da masada. Bu konuda da bazı senatörlerin rahatsızlığı var. Genel olarak baktığımızda Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Trump’ın ikili ilişkileri sayesinde iki ülke arasındaki ilişkilerde şu an için büyük bir kriz yok” dedi.